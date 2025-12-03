ビットゲット、BSCネットワークへの移行により、トークン化株式取引を強化

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、トークン化株式トークン (Ondoシリーズ) をイーサリアム (Ethereum) から高性能なBSC (BEP20) ネットワークへ移行することにより、トークン化株式取引を次のレベルへと引き上げる。ユーザーエクスペリエンスの向上とコスト削減を目的とした施策として、ビットゲットは、手数料ゼロ取引キャンペーンを2026年1月16日まで延長した。

この移行は、ユーザーに真のメリットをもたらし、より低コストで高速な取引を可能にするとともに、エヌビディア (Nvidia) やテスラ (Tesla) などのトークン化株式トークンを取引する数百万のユーザーによりスムーズな体験を届けるものである。本日より、トークン化株式取引はすべて自動的にBSC上で実行され、高額なイーサリアムのガス代が不要になる。取引手数料ゼロと相まって、この変更によりトレーダーの懐により多くの資金が戻る。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、次のように語っている。「これは、私たちのコミュニティの声に耳を傾け、ユーザーにとって最も重要なものを提供することを眼目とするものです。BSCはトレーダーの皆様に成功するために必要なスピードとコスト効率を提供します。1月まで手数料ゼロを延長することで、皆様が直接そのメリットを体験できる時間を確保できるようにします。私たちは、優れた取引体験の妨げとなる障壁を取り除きたいと考えています。ユーザーの勝利は私たち全員の勝利でもあります」。

これ以上の好機はない。最近のデータによると、トークン化株式トークンの取引高は446%急増し、暗号通貨エコシステム内でアクセス可能な株式取引に対する爆発的な需要を示している。この成長は、ユーザーが従来の市場と関わる方法における根本的な変化を浮き彫りにしている。つまり、ユーザーは、シームレスに、手頃な価格で、独自の条件で関わることを希望しているのである。BSCへの移行により、ビットゲットはこの高まる関心に直接対応し、ユーザーがエヌビディア、テスラ、マイクロソフト (Microsoft)、アマゾン (Amazon) などのトークン化株式トークンをより効率的に取引できるようしながら、ネットワークコストの削減を通じてユーザーの資金をより多く手元に残すことを保証する。

手数料ゼロキャンペーンは、12月6日に期限切れとなる予定であったが、2026年1月16日まで延長された。これにより、ユーザーはトークン化株式を1か月以上手数料無料で取引できる。取引手数料、ガス代、あらゆる取引タイプ (買い注文、売り注文、指値注文、成行注文) における隠れた費用は一切かからない。このキャンペーンは、ユーザーが改良されたプラットフォームを体験し、そのメリットを自ら確認できる貴重な機会となる。

BSCへの移行は、ビットゲットのUEXビジョンにおける新たな一歩であり、ユーザーが暗号通貨、トークン化株式トークン、リアルワールドアセットにスムーズにアクセスできる単一プラットフォームを構築するものである。従来の市場とデジタル市場を低コストかつ迅速な執行で結びつけることで、ビットゲットは、1億2,000万人のユーザーが金融の世界をより迅速に、よりスマートに、シームレスに移動できる統合された投資環境を構築している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、 イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを、すべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、およびリアルワールドアセットへのより幅広いアクセスにより、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号通貨をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグであるLALIGAの東部、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号資産パートナーを務め、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の普及を推進している。ビットゲットはそのグローバル・インパクト戦略に沿い、ユニセフ (UNICEF) と手を組み、2027年までに110万人へのブロックチェーン教育を支援している。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界で最もスリリングな選手権の1つであるMotoGP™の独占暗号通貨取引所パートナーとなっている。

詳しくは以下にアクセスされたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

リスクについての警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

