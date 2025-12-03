Bitget, BSC 네트워크 이전으로 토큰화 주식 거래 기능 강화

빅토리아 세이셸, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 토큰화 주식 거래를 한 단계 더 발전시키기 위해 자사의 토큰화 주식 토큰(Ondo 시리즈)을 이더리움에서 고성능 BSC(BEP20) 네트워크로 이전하는 작업을 추진하고 있다. 사용자 경험을 향상하고 비용을 절감하기 위한 조치로, Bitget은 제로 수수료 거래 프로모션도 2026년 1월 16일까지 연장했다.

이번 전환은 사용자에게 실질적인 이점을 제공한다. 거래 속도는 더 빨라지고 비용은 낮아지며, Nvidia와 Tesla 같은 토큰화 주식 토큰을 거래하는 수백만 이용자에게 더욱 매끄러운 거래 환경을 제공한다. 오늘부터 모든 토큰화 주식 거래는 BSC 기반으로 자동 실행되며, 이를 통해 고액의 이더리움 가스비가 완전히 사라진다. 여기에 거래 수수료 0원 정책이 더해져, 이번 변화는 트레이더들이 더 많은 이익을 돌려받을 수 있도록 돕게 되었다.

Bitget CEO인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “이번 결정은 결국 우리 커뮤니티의 목소리를 듣고 그들이 가장 중요하게 생각하는 가치를 제공하기 위한 것이다. BSC는 트레이더들에게 성공에 필요한 속도와 비용 효율성을 제공하며, 제로 수수료 정책을 내년 1월까지 연장한 것은 모든 사용자가 이러한 혜택을 직접 체감할 수 있도록 시간을 주기 위한 조치에 해당한다. 우리는 훌륭한 거래 경험을 가로막는 장벽을 없애고자 한다. 사용자가 성공하면, 우리 모두가 함께 성공하는 것이다.”라고 밝혔다.

이번 발표는 시기적으로도 완벽하다. 최신 데이터에 따르면 토큰화 주식 토큰 거래량이 446% 급증해, 크립토 생태계 내에서 접근성 높은 주식 거래에 대한 폭발적 수요가 확인되고 있다. 이러한 성장은 사용자가 전통 시장과 상호작용하는 방식이 근본적으로 변화하고 있음을 보여준다. 즉 보다 원활하면서도 좀 더 저렴하며, 훨씬 사용자 중심적인 방식으로 변화를 맞고 있는 것이다. Bitget이 BSC로 이전한 것은 이러한 급증하는 관심에 직접 대응하기 위한 조치로, 사용자들이 Nvidia, Tesla, Microsoft, Amazon 같은 토큰화 주식 토큰을 더 효율적으로 거래하고, 네트워크 비용 감소를 통해 더 많은 이익을 손에 쥘 수 있도록 보장한다.

12월 6일 종료 예정이던 제로 수수료 프로모션은 2026년 1월 16일까지 연장되었다. 이를 통해 사용자들은 한 달 이상 동안 토큰화 주식 거래에서 거래 수수료 0원, 가스비 0원, 숨겨진 비용 0원으로 — 매수, 매도, 지정가, 시장가 등 모든 주문 유형에 대해 — 자유롭게 거래할 수 있게 되었다. 이는 이용자들이 개선된 플랫폼을 직접 체험하고 혜택을 확인할 수 있는 의미 있는 기간이다.

이번 BSC(바이낸스 스마트 체인) 이전은 Bitget의 UEX 비전을 향한 또 하나의 중요한 진전으로, 사용자들이 크립토 자산, 토큰화 주식 토큰, 실물자산(RWA)을 단일 플랫폼에서 장벽 없이 이용할 수 있도록 한다. 전통 금융과 디지털 금융을 더 낮은 비용과 더 빠른 실행 속도로 연결함으로써, Bitget은 1억 2천만 명의 사용자가 금융 세계 간을 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 자연스럽게 이동할 수 있는 통합 투자 환경을 구축하고 있다.

자세한 내용은 여기 링크를 통해 확인이 가능하다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet



언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다. http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9d9d3bd-4cbe-4897-8661-e8e9f28611d7