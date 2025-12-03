Bitget Mempertingkatkan Dagangan Saham Bertoken dengan Migrasi Rangkaian BSC

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, membawa dagangan saham bertoken ke tahap seterusnya dengan memindahkan token saham bertoken (siri Ondo) daripada Ethereum ke rangkaian BSC (BEP20) berprestasi tinggi. Langkah ini bertujuan untuk mempertingkatkan pengalaman pengguna dan mengurangkan kos platform ini turut melanjutkan promosi dagangan tanpa yuran sehingga 16 Januari 2026.

Peralihan ini memberikan manfaat sebenar kepada pengguna, membolehkan dagangan lebih pantas pada kos lebih rendah, serta pengalaman yang lebih lancar bagi jutaan pengguna yang berdagang token saham bertoken seperti Nvidia dan Tesla. Bermula hari ini, setiap transaksi saham bertoken akan dilaksanakan secara automatik di BSC, sekali gus menghapuskan yuran gas Ethereum yang tinggi. Digabungkan dengan dagangan tanpa yuran transaksi, perubahan ini meletakkan lebih banyak nilai kembali ke poket para pedagang.

Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, berkongsi: "Ini sebenarnya tentang memahami keperluan komuniti dan memberikan apa yang paling penting kepada mereka. BSC memberikan pedagang kami kelajuan dan kecekapan kos yang mereka perlukan untuk berjaya. Dengan melanjutkan promosi dagangan tanpa yuran sehingga Januari, kami memastikan semua orang berpeluang merasai manfaatnya secara langsung. Kami ingin menghapuskan halangan yang menjejaskan pengalaman dagangan yang baik. Apabila pengguna kami berjaya, kita semua berjaya."

Tiada masa yang lebih tepat daripada sekarang. Data terkini menunjukkan volum dagangan token saham bertoken melonjak sebanyak 446%, menandakan permintaan yang sangat kukuh untuk dagangan ekuiti yang mudah akses dalam ekosistem kripto. Pertumbuhan ini menyerlahkan perubahan asas dalam cara pengguna ingin berinteraksi dengan pasaran tradisional: secara lancar, mampu milik dan mengikut syarat mereka sendiri. Dengan migrasi ke BSC, Bitget bertindak balas secara langsung terhadap minat yang semakin meningkat ini, memastikan pengguna boleh berdagang token saham bertoken seperti Nvidia, Tesla, Microsoft dan Amazon dengan lebih cekap sambil menyimpan lebih banyak nilai melalui pengurangan kos rangkaian.

Promosi dagangan tanpa yuran, yang dijadualkan tamat pada 6 Disember, telah dilanjutkan sehingga 16 Januari 2026. Langkah ini memberikan pengguna lebih sebulan untuk berdagang saham bertoken tanpa sebarang yuran transaksi, yuran gas dan tanpa caj tersembunyi bagi semua jenis dagangan (beli, jual, pesanan had atau pesanan pasaran). Tempoh ini merupakan peluang bermakna bagi pengguna untuk mengalami sendiri platform yang dipertingkatkan dan melihat manfaatnya secara langsung.

Migrasi ke BSC menandakan satu lagi langkah dalam visi UEX Bitget, membina sebuah platform tunggal di mana pengguna mempunyai akses kepada aset kripto, token saham bertoken dan aset dunia nyata tanpa halangan. Dengan menghubungkan pasaran tradisional dan digital melalui kos yang lebih rendah serta pelaksanaan yang lebih pantas, Bitget sedang membina persekitaran pelaburan bersepadu di mana 120 juta penggunanya dapat bergerak dengan lebih cepat, bijak dan lancar merentasi dunia kewangan.

Untuk maklumat lanjut, layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia nyata yang lain, di samping menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta mata wang kripto utama yang lain, semuanya dalam satu platform bersepadu. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan berkuasa AI, interoperabiliti merentasi token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih meluas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang direka untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada pengurusan kewangan harian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia berfungsi sebagai jambatan antara blockchain dan kewangan dunia sebenar, menyediakan platform menyeluruh untuk deposit dan pengeluaran aset, berdagang, menjana pendapatan dan membuat pembayaran dengan mudah.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya termasuk peranannya sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah berganding bahu dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blok rantai bagi 1.1 juta orang menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan bursa mata wang kripto eksklusif bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital mungkin berubah-ubah dan mengalami ketidakstabilan harga. Hanya melabur jika anda sanggup menanggung kerugian. Nilai sebarang pelaburan mungkin terjejas dan berkemungkinan tidak mencapai matlamat kewangan atau tidak memperoleh semula pelaburan pokok. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh, dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi pada masa lalu bukanlah ukuran prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa pun di sini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

