Bitget 通过迁移至 BSC 网络优化代币化股票交易服务

塞舌尔维多利亚, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的通用交易所 (UEX) Bitget 正将代币化股票交易推向新的高度，其代币化股票代币 (Ondo 系列) 已从以太坊迁移至高性能的 BSC (BEP20) 网络。为提升用户体验并降低成本，该平台还将其零交易手续费优惠活动延期至 2026 年 1 月 16 日。

此次变革将为用户带来切实利益，不仅将实现成本更低的快速交易，更让数百万交易诸如 Nvidia 和 Tesla 等代币化股票代币的用户能够享受更加流畅的交易体验。从今日起，所有代币化股票的交易都将自动在 BSC 上进行，从而免去高昂的以太坊 gas 费用。再结合零手续费优惠，这项调整将让交易者能获得更多收益。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 分享道：“这本质上是倾听来自我们用户社区的声音，并为他们提供自己最需要的东西。BSC 为交易者提供了成功所需的速度与成本效益，通过将零手续费福利延长至明年一月，我们将能确保每位用户都有足够的时间亲身体验 BSC 的优势。我们始终致力于消除阻碍优质交易体验的一切障碍。对我们而言，用户的胜利，就是我们所有人的胜利。”

此次调整正处于绝佳时机。最新数据显示，代币化股票的交易量实现了 446% 的激增，这反映出加密货币生态系统内部对便捷股票交易存在爆炸性需求。这种增长凸显出用户参与传统市场的方式发生了根本性的转变：他们更希望以无缝衔接、经济实惠且自主掌控的方式参与传统市场。通过迁移至 BSC，Bitget 正在直接响应这一激增的市场需求，确保用户能够更高效地交易 Nvidia、Tesla、Microsoft 以及 Amazon 等代币化股票代币，同时通过降低网络成本让用户能够节省更多资金。

零手续费优惠活动原本将于 12 月 6 日结束，现如今则将延期至 2026 年 1 月 16 日。这将让该平台的用户能在接下来一个多月的时间里以零手续费、零 gas 费用、零隐性费用的形式进行任何交易类型（买入、卖出、限价单或市价单）的代币化股票交易。对用户而言，这是一个意义重大的窗口期，其可在此窗口期内体验升级后的平台，并亲身感受新平台带来的各种优势。

向 BSC 的迁移标志着 Bitget 达成了又一里程碑，向通过构建单一平台，让用户无缝访问加密资产、代币化股票以及现实世界资产的通用交易所愿景迈出了重要的一步。通过以更低的成本和更快的执行速度连接传统与数字市场，Bitget 正在构建一个统一的投资环境，使其 1.2 亿用户能够更快速、更智能、更无缝地在不同金融世界之间自由切换。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，作为全球最大的通用交易所 (UEX) ，为超过 1.2 亿用户提供服务，用户可在单一平台上访问数百万种加密代币、代币化股票、交易所交易基金 (ETF) 及其他现实世界资产，并实时获取比特币价格、以太坊价格、瑞波币 (XRP) 价格及其他加密货币价格。该生态系统致力于通过其人工智能驱动的交易工具、在比特币、以太坊、Solana 和 BNB Chain 上实现的代币跨链互操作性，以及拓宽现实资产接入渠道，帮助用户实现更智能的交易。在去中心化方面，Bitget Wallet 作为一款日常金融应用，旨在让加密货币变得简单安全，融入日常金融生活中。其目前服务超过 8000 万用户，将区块链与现实金融无缝衔接，提供集出入金、交易、收益获取和支付于一体的全方位平台。

Bitget 正通过战略合作推动加密货币的普及。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。为践行其全球影响力战略，Bitget 已与 UNICEF 携手，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。在赛车运动领域，Bitget 是 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴，该赛事是全球最激动人心的赛事之一。

风险警告：数字资产的价格并不稳定，可能出现重大波动。建议投资者仅投入他们能够承受损失的资金。任何投资的价值可能会受各种因素影响，且可能无法实现投资的财务目标，甚至可能无法收回投资的本金。在做出投资决策前，应当始终寻求独立的财务建议，并审慎考虑自身的财务经验和财务状况。过去的业绩并不代表未来表现。Bitget 对可能发生的任何损失不承担责任。本文包含的任何内容均不应被理解为财务建议。如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。

