Virtune gibt bekannt, dass ausgewählte Krypto-ETPs jetzt bei Smartbroker provisionsfrei gekauft und in monatlichen Sparplänen genutzt werden können

Frankfurt, 3. Dezember 2025 – Virtune gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Smartbroker eingegangen ist. Eine Auswahl seiner Krypto-Exchange-Traded-Produkte (ETPs) – darunter das Virtune Coinbase 50 Index ETP, das Virtune Crypto Altcoin Index ETP, das Virtune Stablecoin Index ETP sowie die Bitcoin-, XRP-, Sui- und Solana-ETPs – sind nun auf der Smartbroker-Plattform für provisionsfreie Käufe und monatliche Sparpläne verfügbar. Diese Partnerschaft ermöglicht es Anlegern, auf einfache Weise langfristige und provisionsfreie monatliche Sparpläne in Bitcoin und anderen führenden Kryptoanlagen über Smartbroker einzurichten.

Durch die Ernennung von Virtune zum Preferred Partner wird die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen weiter gestärkt. Diese Zusammenarbeit kann gemeinsame Bildungsinitiativen wie Webinare, Veranstaltungen und weitere Informationsinhalte umfassen, die darauf abzielen, den Kunden von Smartbroker ein tieferes Verständnis für Kryptoanlagen und Virtunes ETPs zu vermitteln.

Die Initiative ist Teil von Virtunes kontinuierlichem Bestreben, das Investieren in Kryptoanlagen so einfach und zugänglich wie möglich zu machen. Kunden von Smartbroker können nun auf strukturierte und kosteneffiziente Weise ihre Krypto-Exponierung über die ETPs von Virtune aufbauen oder erweitern.

Vorteile einer Investition in Virtunes ETPs über Smartbroker:

Provisionsfreie Käufe ausgewählter Virtune-Krypto-ETPs innerhalb von Smartbrokers monatlichen Sparplänen und auf Ausführungsbasis

Monatliches Sparen

Breites Krypto-Angebot zu führenden Kryptoanlagen wie Bitcoin, XRP, Solana, Sui und Virtunes diversifizierten Kryptoindex-ETPs

Alle Virtune-ETPs sind zu 100 % physisch durch die zugrunde liegenden Kryptoanlagen besichert, die bei Coinbase in Cold Storage Wallets verwahrt werden

Virtune ist ein regulierter, in Schweden ansässiger Emittent

Über Virtune

Virtune ist ein in Schweden regulierter Krypto-Vermögensverwalter und Emittent von zu 100 % physisch besicherten Krypto-ETPs. Seit der Notierung seines ersten Krypto-ETPs an der Nasdaq Stockholm im Mai 2023 hat das Unternehmen ein rasantes Wachstum in den nordischen Ländern verzeichnet. Heute verwaltet Virtune Vermögenswerte in Höhe von 370 Millionen US-Dollar und hat das Vertrauen von über 150.000 institutionellen und privaten Anlegern gewonnen. Seit seiner Gründung legt Virtune großen Wert auf den Anlegerschutz. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner transparenten, regulierten Vorgehensweise und seinem starken Engagement für Innovation sowie für die Aufklärung des Marktes über Kryptoanlagen und ETPs.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Smartbroker und darüber, Smartbrokers Kunden die Möglichkeit zu bieten, langfristige und provisionsfreie monatliche Sparpläne sowie provisionsfreie Käufe in unseren ETPs einzurichten. Diese Partnerschaft ermöglicht einen sicheren, regulierten und kosteneffizienten Zugang zu Krypto-Investitionen, während unsere gemeinsamen Initiativen – wie Bildungsinhalte und Webinare – darauf abzielen, Smartbrokers Kunden klare und aufschlussreiche Informationen über Kryptoanlagen und Virtunes ETPs zu vermitteln“, sagt Christopher Kock, CEO von Virtune.

Über Smartbroker

Smartbroker ist ein mehrfach ausgezeichneter Online-Broker und Deutschlands einziger Anbieter, der das umfangreiche Produktangebot traditioneller Broker mit den äußerst günstigen Konditionen von Neo-Brokern kombiniert. Das Unternehmen verwaltet über 267.000 Wertpapierdepots mit einem Depotvolumen von mehr als 14 Milliarden Euro per Jahresende 2022.

„Wir freuen uns, unser Angebot um Virtunes innovative Palette an Krypto-ETPs zu erweitern. Über Smartbroker können Anleger in Deutschland nun einfach und sicher über Virtunes ETPs Zugang zu digitalen Vermögenswerten erhalten – mit der Möglichkeit, provisionsfrei oder über monatliche Sparpläne zu investieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es unseren Kunden, langfristige Positionen auf regulierte und transparente Weise aufzubauen und dabei die Chancen des wachsenden Kryptomarkts zu nutzen, ohne auf die Einfachheit und Sicherheit zu verzichten, für die Smartbroker steht“, sagt Thomas Soltau, Vorstandsmitglied von Smartbroker.

Diese Produkte sind in den monatlichen Sparplänen enthalten:



Virtune Coinbase 50 Index ETP

WKN: A4A5D4

ISIN: SE0024738389

Underlying: Coinbase 50 Europe Index

TER: 0.95%

Virtune XRP ETP

WKN: A4AKW5

ISIN: SE0021486156

Underlying: XRP

TER: 1.49%

Virtune Bitcoin Prime ETP

WKN: A4AN8F

ISIN: SE0025012032

Underlying: Bitcoin

TER: 0.25%

Virtune Staked Solana ETP

WKN: A4AGZQ

ISIN: SE0021309754

Underlying: Solana

TER: 0.95%

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

WKN: A4AKW6

ISIN: SE0023260716

Underlying: Virtune Crypto Altcoin Index

TER: 2.50%

Virtune Sui ETP

WKN: A4AP6P

ISIN: SE0025159833

Underlying: Sui

TER: 0.95%

Virtune Stablecoin Index ETP

WKN: A4AQH5

ISIN: SE0026821282

Underlying: Virtune Stablecoin Index

TER: 1.95%

Wenn Sie als (institutioneller) Investor Interesse an einem Treffen mit Virtune haben, um die Möglichkeiten unserer ETPs für Ihr Asset Management zu besprechen oder mehr über Virtune und unsere Produkte zu erfahren, zögern Sie nicht, uns unter hello@virtune.com zu kontaktieren.

Pressekontakt

Christopher Kock, CEO Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer digitaler Vermögensverwalter und Emittent von Krypto-Exchange-Traded-Produkten an regulierten europäischen Börsen. Durch regulatorische Konformität, strategische Partnerschaften mit Branchenführern und ein erfahrenes Team ermöglicht Virtune Anlegern weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die mit der sich entwickelnden Landschaft des globalen Kryptomarktes im Einklang stehen.