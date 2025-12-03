Communiqué

Atos dévoile les lauréats de la 16e édition de son concours Handi-Entrepreneurs

Paris, France- 3 décembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA annonce aujourd’hui les lauréats de la 16e édition de son concours Handi-Entrepreneurs visant à soutenir la démarche d’innovation et l’esprit d’entreprendre des personnes en situation de handicap. Cette année encore, trois lauréats et un prix « coup de cœur du jury » ont été distingués pour leur créativité et leurs initiatives entrepreneuriales novatrices.

Les critères suivants ont guidé le jury dans l’évaluation des projets :

originalité de l’entreprise ou du produit,

parcours du créateur,

cohérence des chiffres, stratégie et montage et du projet,

potentiel de développement et cohérence avec les filières d’activité d’Atos.

La cérémonie a été introduite par Juliette Arnould, Responsable Handicap et Diversité d’Atos en France, en présence de membres du jury et de collaborateurs d’Atos lors d’un événement virtuel, le mercredi 3 décembre 2025.

Pour cette édition, le Jury, composé de différents collaborateurs d’Atos – responsables ressources humaines, managers, membres de la commission nationale handicap, de la mission handicap et du service de prévention et de santé au travail– a sélectionné les lauréats suivants :

1er Prix : Feli’easy











Le projet « Feli’easy », porté par Adeline Carlier, propose une solution innovante pour le bien-être des chats et la sérénité de leurs propriétaires. Il s’agit d’un panier orthopédique convertible en sac de transport rigide, baptisé Evo Confort, conçu pour réduire le stress de l’animal et sécuriser les manipulations grâce à un système breveté de capture douce. Ce concept répond à un besoin réel des familles et des vétérinaires, en alliant confort, sécurité et praticité. L’approche se distingue par son caractère ergonomique, visant à améliorer la qualité de vie des animaux tout en simplifiant la tâche des propriétaires. Le projet met en avant une innovation dans le domaine des accessoires pour animaux, avec une ambition de se positionner comme une référence en matière de transport félin sécurisé et respectueux du bien-être animal.

web | Instagram | Facebook | LinkedIn















2e Prix : Handi’cap-Répit



Handi’cap-répit, présenté par Véronique Ferreux, est un projet d’accompagnement éducatif et social libéral, personnalisé et modulable, destiné aux adolescents et adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du spectre de l’autisme, ainsi qu’à leurs aidants familiaux. Il propose un accueil souple, à la journée ou à la demi-journée, pour des personnes à domicile en attente d’une solution adaptée ou accueillies à temps partiel dans une structure. L’accueil combine un accompagnement éducatif structuré, qui permet aux aidants de bénéficier d’un véritable temps de répit. Handi’Cap-Répit se positionne comme un maillon souple et innovant entre domicile et institutions, apportant une réponse humaine, ajustée et durable, assurant la continuité et la cohérence du parcours de vie.

Facebook | LinkedIn | Instagram























3e Prix : Elise Romain Conférences Le projet présenté par Elise Romain consiste à développer une activité de conférencière et formatrice spécialisée sur le handicap, avec pour objectif de sensibiliser et former pour une meilleure inclusion. Après avoir surmonté un cancer, elle a fondé son activité en octobre 2024 à Pavilly. Ce projet se distingue par l’authenticité et la force du témoignage, qui crée une connexion émotionnelle forte et favorise l’adhésion des publics. L’approche repose sur des interventions personnalisées, des formations adaptées, visant à transformer les perceptions et à promouvoir l’égalité des chances dans les entreprises et les institutions. Cette initiative se caractérise par son impact social, son originalité et son ambition de contribuer à une société plus inclusive grâce à la combinaison de la force du vécu et une expertise pédagogique.

LinkedIn















Prix « coup de cœur du jury » Le projet présenté par Christopher Nail dans le cadre du concours s’intitule « Cérémonie Grainaïl ». Il s’agit d’un service de maître de cérémonie pour mariages et baptêmes, conçu pour accueillir des personnes sourdes, malentendantes, entendantes signantes et non signantes – parlant la langue des signes ou pas. L’objectif est de créer des événements qui favorisent la diversité et l’accessibilité, en intégrant la langue des signes. Le projet, lancé en octobre 2025 à Cardroc, se distingue par son approche humaine et personnalisée, visant à instaurer des relations de confiance avec les clients et à transmettre un savoir-faire unique. Cette initiative répond à un besoin croissant d’inclusion dans les cérémonies privées, en proposant une alternative innovante aux services traditionnels.

Instagram









Le premier prix est de 3 000 euros, le second de 2 000 euros et le troisième de 1 000 euros. Le prix « coup de cœur du jury » s’accompagne d’une dotation de 500 euros. Organisé pour la première fois en 2009, le Concours Handi-Entrepreneurs aura au fil des ans récompensé près de 50 participants et alloué des dotations financières de près de 200 000 euros au total à des entrepreneurs passionnés et ambitieux.

Acteur engagé en faveur de l’inclusion, Atos, au travers de sa mission handicap, mène depuis de nombreuses années des actions concrètes en partenariat avec des écoles et universités afin de proposer aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes en adéquation avec ses métiers via le programme HUGo. Les actions définies dans le cadre de cette mission handicap, visent :

Le recrutement de personnes en situation de handicap ;

Le maintien dans l’emploi de ses salariés handicapés via des adaptations de leur situation de travail ;

La formation d’étudiants handicapés au travers de stages, de contrats d’alternance dans les différents métiers du Groupe ;

La sensibilisation de l’ensemble des salariés au handicap en entreprise.

Parmi ces actions, l’accueil et l’intégration professionnelle des salariés handicapés occupent une place centrale, notamment via la formation de l’équipe recrutement, la mise en place des aménagements nécessaires au bon déroulement des entretiens d’embauche (RH ou techniques), la formation des managers et de leurs équipes lors de l’intégration d’une personne en situation de handicap, la mise en place d’un processus spécifique d’intégration du salarié ou du stagiaire en fonction de son handicap et enfin, l’accessibilité numérique et du bâti.

Atos a été un partenaire de l’initiative Valuable 500 qui vise à accélérer l’intégration des personnes handicapées et à mettre fin à l’exclusion grâce à l’action des entreprises. Atos a également été engagé auprès du Mouvement Paralympique dès 2001 en tant que Partenaire Informatique Mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. Aujourd’hui, Atos est fier d’être partenaire technologique des Jeux Special Olympics, une organisation mondiale à but non lucratif qui s’est donnée pour mission de promouvoir la compréhension, l’acceptation et l’inclusion de tout un chacun, avec ou sans déficience intellectuelle, par la pratique d’activités sportives.

Les activités d’Atos en matière d’accessibilité sont reconnues au niveau mondial par de nombreux prix et distinctions (Disability Smart Awards, IAAP, Disability Power 100 List, FT-Statista 2025 Diversity Leaders ranking and methodology).

Pour en savoir plus, visitez les pages Atos dédiées à l’Accessibilité et à la Diversité.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net | +33 (0)7.69.48.01.80

