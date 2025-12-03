L’OQRE publie les résultats des tests de l’année scolaire 2024-2025

Le rendement en mathématiques s’améliore progressivement, mais demeure un domaine d’intérêt; le rendement en littératie est solide et stable en 6e année et au palier secondaire

Les écarts constants dans le rendement des élèves ayant des besoins en éducation spécialisée méritent une attention particulière

Communiqué

TORONTO, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a publié les données à l’échelle de la province, des écoles et des conseils scolaires de ses tests provinciaux en ligne pour l’année 2024-2025. Les données de l’OQRE offrent un aperçu indépendant qui indique si les élèves répondent aux attentes du curriculum en lecture, en écriture et en mathématiques à des étapes clés de leur éducation. Les résultats offrent également des indications supplémentaires sur les attitudes et les perceptions des élèves à l’égard de leur apprentissage.



Plus de 574 000 élèves de la province ont effectué les tests de l’OQRE aux paliers élémentaire et secondaire des systèmes scolaires de langue anglaise et de langue française au cours de l’année scolaire 2024-2025. L’OQRE communique les résultats de rendement ainsi que les données tirées des questionnaires à l’intention des élèves. Cela permet d’obtenir des renseignements contextuels et attitudinaux sur l’apprentissage des élèves afin de construire une représentation plus complète du contexte des apprenantes et apprenants et des facteurs qui influencent le rendement.

Le nombre d’élèves atteignant la norme provinciale en mathématiques a augmenté au fil du temps, mais les mathématiques demeurent un domaine d’intérêt. De plus, un nombre beaucoup plus élevé d’élèves en Ontario sont sur le point d’atteindre la norme provinciale. Plusieurs conseils scolaires de langue anglaise et de langue française de l’Ontario ont constaté des progrès importants et encourageants dans le rendement des élèves en mathématiques en 2024-2025.

Les écarts de rendement entre certains groupes d’intérêt, tels que les élèves ayant des besoins en éducation spécialisée et les élèves qui n’en ont pas, persistent, ce qui souligne l’importance de poursuivre les recherches et les analyses sur les stratégies efficaces permettant de mieux soutenir les élèves ayant des besoins en éducation spécialisée.

De plus, cette année, l’OQRE communique le rendement des cohortes d’élèves qui ont participé aux tests au cours de l’année scolaire 2021-2022 dans une année d’études antérieure, puis qui y ont participé à nouveau au cours de l’année scolaire 2024-2025 dans leur année d’études actuelle. Le suivi des cohortes aide la communauté éducative à comprendre les tendances en matière d’apprentissage des élèves au fur et à mesure de leur progression scolaire, et permet également de prendre des mesures appropriées pour améliorer leur apprentissage. En favorisant des discussions éclairées entre les parents et les tutrices et tuteurs, les membres du personnel enseignant et les autres membres du personnel de l’école, les données relatives au suivi des cohortes permettent d’élaborer des stratégies pour répondre efficacement aux divers besoins d’apprentissage.

L’OQRE communique les données des tests sur son site Web au moyen d’une fonction de recherche et de tableaux de bord interactifs auxquels les membres du personnel enseignant, les parents et les tutrices et tuteurs, et le public peuvent accéder pour consulter les données des tests et des questionnaires à l’échelle provinciale et locale.

Les données de l’OQRE, fidèles et impartiales, peuvent être analysées par le personnel enseignant de toute la province lorsqu’il examine et élabore des stratégies visant à soutenir le parcours d’apprentissage de chaque élève. En mettant à la disposition de chaque école et conseil scolaire des données contextuelles, attitudinales et de rendement, l’Office contribue à la responsabilisation du système éducatif de l’Ontario et au dialogue continu sur l’apprentissage et le rendement des élèves.



Données des tests et observations

Les résultats des tests des deux années scolaires précédentes sont fournis avec ceux de 2024-2025 afin de montrer les tendances en matière de rendement et d’attitudes d’une année à l’autre. Ces analyses des résultats contribuent à une meilleure compréhension de l’apprentissage des élèves au fil du temps.



Élèves des écoles de langue anglaise

Assessments of Reading, Writing and Mathematics, Primary and Junior Divisions1

Les Assessments of Reading, Writing and Mathematics, Primary Division (3e année) et Junior Division (6e année) sont des tests par ordinateur qui mesurent les connaissances et les compétences en lecture, écriture et mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e et de la 6e année, conformément au curriculum de l’Ontario.

Primary Division (3e année)

Selon les données de 2024-2025, les résultats du rendement des élèves de 3e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté en lecture, en écriture et en mathématiques, par rapport à ceux de 2023-2024. La tendance sur trois ans montre que le pourcentage d’élèves atteignant la norme provinciale a augmenté en lecture et en mathématiques, et est resté le même en écriture.

Pourcentage d’élèves de 3e année ayant atteint la norme provinciale :

74 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (71 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 73 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (71 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 73 % ont atteint la norme en 2022-2023). 65 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (64 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 65 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (64 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 65 % ont atteint la norme en 2022-2023). 64 % des élèves de 3e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2024-2025 (61 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 60 % ont atteint la norme en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

71 % des élèves de 3 e année aiment lire, et 74 % pensent être bonnes ou bons en lecture.

année aiment lire, et 74 % pensent être bonnes ou bons en lecture. 56 % des élèves de 3 e année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 67 % des élèves de 3e année aiment les mathématiques, et 64 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Faits saillants des résultats provinciaux de 3e année, élèves des écoles de langue anglaise

Junior Division (6e année)

Selon les données de 2024-2025, les résultats du rendement des élèves de 6e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté en lecture, en écriture et en mathématiques, par rapport à ceux de 2023-2024. La tendance sur trois ans montre que le pourcentage d’élèves atteignant la norme provinciale a augmenté en lecture, en écriture et en mathématiques.

Pourcentage d’élèves de 6e année ayant atteint la norme provinciale :

86 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (82 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 84 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (82 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 84 % ont atteint la norme en 2022-2023). 85 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (80 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 84 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (80 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 84 % ont atteint la norme en 2022-2023). 51 % des élèves de 6e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2024-2025 (50 % ont atteint la norme en 2023-2024, et le même pourcentage a atteint la norme en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

61 % des élèves de 6 e année aiment lire, et 70 % pensent être bonnes ou bons en lecture.

année aiment lire, et 70 % pensent être bonnes ou bons en lecture. 52 % des élèves de 6 e année aiment écrire, et 50 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 50 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 48 % des élèves de 6e année aiment les mathématiques, et 50 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.





Faits saillants des résultats provinciaux de 6e année, élèves des écoles de langue anglaise



Grade 9 Assessment of Mathematics

Le Grade 9 Assessment of Mathematics est un test adaptatif par ordinateur en plusieurs étapes qui mesure les connaissances et les compétences en mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin du cours de mathématiques de 9e année, conformément au curriculum de l’Ontario.

Selon les données des tests 2024-2025 de l’OQRE, les résultats du rendement des élèves de 9e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté par rapport à ceux de 2023-2024. La tendance sur trois ans montre une augmentation du pourcentage d’élèves atteignant la norme provinciale.

Pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en mathématiques :

58 % des élèves de 9e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2024-2025 (54 % ont atteint la norme en 2023-2024, et le même pourcentage a atteint la norme en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

50 % des élèves de 9 e année aiment les mathématiques, et 51 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

année aiment les mathématiques, et 51 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques. 64 % des élèves de 9e année pensent comprendre la plupart des mathématiques qu’on leur enseigne.



Faits saillants des résultats provinciaux de 9e année, élèves des écoles de langue anglaise



Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT)

L’OSSLT est un test linéaire par ordinateur qui détermine si les élèves satisfont à la norme provinciale en littératie dans toutes les matières jusqu’à la fin de la 9e année, conformément au curriculum de l’Ontario. Les élèves admissibles pour la première fois font généralement le test en 10e année.

Selon les données de 2024-2025, les taux de réussite à l’OSSLT sont globalement élevés, ce qui démontre une stabilité dans l’acquisition par les élèves des connaissances et des habiletés en littératie énoncées dans Le curriculum de l’Ontario. La tendance sur trois ans montre une stabilité des taux de réussite.

Il est encourageant de constater que l’écart de rendement dans les taux de réussite des élèves suivant le cours appliqué et ceux suivant le cours théorique s’est régulièrement réduit au cours des trois dernières années, bien que cet écart reste un sujet de préoccupation.

Pourcentage d’élèves ayant effectué l’OSSLT et l’ayant réussi :

85 % des élèves admissibles pour la première fois ayant effectué l’OSSLT l’ont réussi en 2024-2025 (85 % l’ont réussi en 2023-2024, et le même pourcentage l’a réussi en 2022-2023).

50 % des élèves admissibles antérieurement ayant effectué l’OSSLT l’ont réussi en 2024-2025 (52 % l’ont réussi en 2023-2024, et 63 % l’ont réussi en 2022-2023).

Élèves admissibles pour la première fois suivant le cours théorique d’anglais de 10e année :

90 % des élèves admissibles pour la première fois suivant le cours théorique ont réussi le test en 2024-2025 (90 % l’ont réussi en 2023-2024, et 91 % l’ont réussi en 2022-2023).



Élèves admissibles pour la première fois suivant le cours appliqué d’anglais de 10e année :

60 % des élèves admissibles pour la première fois suivant le cours appliqué ont réussi le test en 2024-2025 (58 % l’ont réussi en 2023-2024, et 55 % l’ont réussi en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

46 % des élèves ayant effectué l’OSSLT lisent pendant leur temps libre, 72 % pensent être bonnes ou bons en lecture, et 76 % pensent pouvoir lire facilement.

36 % des élèves ayant effectué l’OSSLT écrivent pendant leur temps libre, 60 % pensent être bonnes ou bons en écriture, et 63 % pensent pouvoir écrire facilement.



Faits saillants des résultats provinciaux de 10e année, élèves des écoles de langue anglaise

Le suivi des cohortes met en évidence la progression des élèves dans leur apprentissage et permet de prendre des mesures d’amélioration appropriées

Les tests à grande échelle de l’OQRE fournissent des données constantes permettant de suivre le rendement des élèves de l’école élémentaire à l’école secondaire, offrant ainsi des aperçus fondés sur des preuves des tendances en matière de rendement au fil du temps.

Suivi des progrès des élèves en lecture, écriture et mathématiques de la 3e année en 2021-2022 à la 6e année en 2024-2025

Les informations ci-dessous présentent les résultats en lecture, écriture et mathématiques des élèves de 6e année de l’année scolaire 2024-2025 qui étaient en 3e année pendant l’année scolaire 2021-2022. Ces élèves ont effectué l’Assessment of Reading, Writing and Mathematics, Primary Division, en 3e année, et l’Assessment of Reading, Writing and Mathematics, Junior Division, en 6e année.

Définitions

Se sont maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 3e et en 6e année.

Sont passés à la norme : les élèves qui n’ont pas atteint la norme provinciale en 3e année, mais qui l’ont atteinte en 6e année.

Ne se sont pas maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 3e année, mais qui ne l’ont pas atteinte en 6e année.

N’ont jamais atteint la norme : les élèves qui ont obtenu des résultats inférieurs à la norme provinciale en 3e et en 6e année.

Lecture

Cette cohorte comptait 102 515 élèves.

70 % (71 252) Se sont maintenus à la norme

17 % (17 593) Sont passés à la norme

4 % (4 509) Ne se sont pas maintenus à la norme

9 % (9 161) N’ont jamais atteint la norme

Écriture

Cette cohorte comptait 102 766 élèves.

62 % (63 618) Se sont maintenus à la norme

24 % (24 555) Sont passés à la norme

4 % (3 724) Ne se sont pas maintenus à la norme

11 % (10 869) N’ont jamais atteint la norme

Mathématiques

Cette cohorte comptait 108 540 élèves.

45 % (48 999) Se sont maintenus à la norme

8 % (8 317) Sont passés à la norme

15 % (15 828) Ne se sont pas maintenus à la norme

33 % (35 396) N’ont jamais atteint la norme

Suivi des progrès des élèves en mathématiques de la 6e année en 2021-2022 à la 9e année en 2024-2025

Les informations ci-dessous présentent les résultats en mathématiques des élèves de 9e année de l’année scolaire 2024-2025 qui ont effectué le Grade 9 Assessment of Mathematics, et qui ont effectué la composante Mathématiques de l’Assessment of Reading, Writing and Mathematics, Junior Division, en 6e année, en 2021-2022.

Définitions

Se sont maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 6e et en 9e année.

Sont passés à la norme : les élèves qui n’ont pas atteint la norme provinciale en 6e année, mais qui l’ont atteinte en 9e année.

Ne se sont pas maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 6e année, mais qui ne l’ont pas atteinte en 9e année.

N’ont jamais atteint la norme : les élèves qui ont obtenu des résultats inférieurs à la norme provinciale en 6e et en 9e année.

Mathématiques

Cette cohorte comptait 107 050 élèves.

45 % (47 756) Se sont maintenus à la norme

16 % (17 559) Sont passés à la norme

5 % (5 648) Ne se sont pas maintenus à la norme

34 % (36 087) N’ont jamais atteint la norme



Élèves des écoles de langue française

Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycles primaire et moyen

Les Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycles primaire (3e année) et moyen (6e année), sont des tests par ordinateur qui mesurent les connaissances et les compétences en lecture, écriture et mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e et de la 6e année, conformément au curriculum de l’Ontario.

L’introduction d’un nouveau programme-cadre de français en 2023 a nécessité une nouvelle conception des composantes Lecture et Écriture du test. En outre, de nouvelles tendances et de nouvelles bases de référence ont été établies et, conformément aux pratiques exemplaires en matière d’évaluation à grande échelle, des normes ont été définies en lecture et en écriture afin de déterminer des niveaux de rendement.

Cycle primaire (3e année)

Selon les données de 2024-2025, les résultats du rendement des élèves de 3e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont diminué en lecture, sont restés les mêmes en écriture et ont augmenté en mathématiques, par rapport à ceux de 2023-2024. La tendance sur trois ans montre que le pourcentage d’élèves atteignant la norme provinciale a diminué en lecture et en écriture, et a augmenté en mathématiques.

Pourcentage d’élèves de 3e année ayant atteint la norme provinciale :

75 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (84 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 82 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (84 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 82 % ont atteint la norme en 2022-2023). 67 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (67 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 68 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (67 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 68 % ont atteint la norme en 2022-2023). 75 % des élèves de 3e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2024-2025 (74 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 70 % ont atteint la norme en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

69 % des élèves de 3 e année aiment lire, et 69 % pensent être bonnes ou bons en lecture.

année aiment lire, et 69 % pensent être bonnes ou bons en lecture. 57 % des élèves de 3 e année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 79 % des élèves de 3e année aiment les mathématiques, et 70 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Faits saillants des résultats provinciaux de 3e année, élèves des écoles de langue française



Cycle moyen (6e année)

Selon les données de 2024-2025, les résultats du rendement des élèves de 6e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont diminué en lecture, sont restés les mêmes en écriture et ont augmenté en mathématiques, par rapport à ceux de 2023-2024. La tendance sur trois ans montre que le pourcentage d’élèves atteignant la norme provinciale a diminué en lecture et en écriture, et a augmenté en mathématiques.

Pourcentage d’élèves de 6e année ayant atteint la norme provinciale :

89 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (97 % ont atteint la norme en 2023-2024, et le même pourcentage a atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2024-2025 (97 % ont atteint la norme en 2023-2024, et le même pourcentage a atteint la norme en 2022-2023). 79 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (79 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 83 % ont atteint la norme en 2022-2023).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2024-2025 (79 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 83 % ont atteint la norme en 2022-2023). 63 % des élèves de 6e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2024-2025 (58 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 55 % ont atteint la norme en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

59 % des élèves de 6 e année aiment lire, et 66 % pensent être bonnes ou bons en lecture.

année aiment lire, et 66 % pensent être bonnes ou bons en lecture. 51 % des élèves de 6 e année aiment écrire, et 51 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 51 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 61 % des élèves de 6e année aiment les mathématiques, et 58 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Faits saillants des résultats provinciaux de 6e année, élèves des écoles de langue française

Test de mathématiques, 9e année

Le Test de mathématiques, 9e année, est un test adaptatif par ordinateur en plusieurs étapes qui mesure les connaissances et les compétences en mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin du cours de mathématiques de 9e année, conformément au curriculum de l’Ontario.

Selon les données des tests 2024-2025 de l’OQRE, les résultats du rendement des élèves de 9e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté par rapport à ceux de 2023-2024. La tendance sur trois ans montre une augmentation du pourcentage d’élèves atteignant la norme provinciale.

Pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en mathématiques :

66 % des élèves de 9e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2024-2025 (61 % ont atteint la norme en 2023-2024, et 60 % ont atteint la norme en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

54 % des élèves de 9 e année aiment les mathématiques, et 52 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

année aiment les mathématiques, et 52 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques. 66 % des élèves de 9e année pensent comprendre la plupart des mathématiques qu’on leur enseigne.

Faits saillants des résultats provinciaux de 9e année, élèves des écoles de langue française

Test provincial de compétences linguistiques (TPCL)

Le TPCL est un test linéaire par ordinateur qui détermine si les élèves satisfont à la norme provinciale en littératie dans toutes les matières jusqu’à la fin de la 9e année, conformément au curriculum de l’Ontario. Les élèves admissibles pour la première fois font généralement le test en 10e année.

Selon les données de 2024-2025, les taux de réussite au TPCL sont globalement élevés, ce qui démontre une stabilité dans l’acquisition par les élèves des connaissances et des habiletés en littératie énoncées dans Le curriculum de l’Ontario. La tendance sur trois ans montre une augmentation des taux de réussite.

Il est encourageant de constater que l’écart de rendement dans les taux de réussite des élèves suivant le cours appliqué et ceux suivant le cours théorique s’est régulièrement réduit au cours des trois dernières années, bien que cet écart reste un sujet de préoccupation.

Pourcentage d’élèves ayant effectué le TPCL et l’ayant réussi :

93 % des élèves admissibles pour la première fois ayant effectué le TPCL l’ont réussi en 2024-2025 (92 % l’ont réussi en 2023-2024, et 91 % l’ont réussi en 2022-2023).

72 % des élèves admissibles antérieurement ayant effectué le TPCL l’ont réussi en 2024-2025 (67 % l’ont réussi en 2023-2024, et 76 % l’ont réussi en 2022-2023).

Élèves admissibles pour la première fois suivant le cours théorique de français de 10e année :

98 % des élèves admissibles pour la première fois suivant le cours théorique ont réussi le test en 2024-2025 (97 % l’ont réussi en 2023-2024, et le même pourcentage l’a réussi en 2022-2023).



Élèves admissibles pour la première fois suivant le cours appliqué de français de 10e année :

76 % des élèves admissibles pour la première fois suivant le cours appliqué ont réussi le test en 2024-2025 (73 % l’ont réussi en 2023-2024, et 71 % l’ont réussi en 2022-2023).



Contexte des apprenantes et apprenants :

37 % des élèves ayant effectué le TPCL lisent pendant leur temps libre, 66 % pensent être bonnes ou bons en lecture, et 73 % pensent pouvoir lire facilement.

26 % des élèves ayant effectué le TPCL écrivent pendant leur temps libre, 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture, et 65 % pensent pouvoir écrire facilement.



Faits saillants des résultats provinciaux de 10e année, élèves des écoles de langue française

Suivi des cohortes

Suivi des progrès des élèves en lecture, écriture et mathématiques de la 3e année en 2021-2022 à la 6e année en 2024-2025

Les informations ci-dessous présentent les résultats des élèves de 6e année de l’année scolaire 2024-2025, qui étaient en 3e année pour le Test en lecture, écriture et mathématiques, cycle primaire, en 2021-2022.

Définitions

Se sont maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 3e et en 6e année.

Sont passés à la norme : les élèves qui n’ont pas atteint la norme provinciale en 3e année, mais qui l’ont atteinte en 6e année.

Ne se sont pas maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 3e année, mais qui ne l’ont pas atteinte en 6e année.

N’ont jamais atteint la norme : les élèves qui ont obtenu des résultats inférieurs à la norme provinciale en 3e et en 6e année.

Lecture

Cette cohorte comptait 7 356 élèves.

76 % (5 622) Se sont maintenus à la norme

12 % (914) Sont passés à la norme

5 % (388) Ne se sont pas maintenus à la norme

6 % (432) N’ont jamais atteint la norme

Écriture

Cette cohorte comptait 7 341 élèves.

61 % (4 474) Se sont maintenus à la norme

18 % (325) Sont passés à la norme

7 % (520) Ne se sont pas maintenus à la norme

14 % (1 022) N’ont jamais atteint la norme

Mathématiques

Cette cohorte comptait 7 375 élèves.

54 % (4 005) Se sont maintenus à la norme

9 % (654) Sont passés à la norme

14 % (1 004) Ne se sont pas maintenus à la norme

23 % (1 712) N’ont jamais atteint la norme

Suivi des progrès des élèves en mathématiques de la 6e année en 2021-2022 à la 9e année en 2024-2025

Les informations ci-dessous présentent les résultats en mathématiques des élèves de 9e année de l’année scolaire 2024-2025 qui ont effectué le Test de mathématiques, 9e année, et qui ont effectué la composante Mathématiques du Test en lecture, écriture et mathématiques, cycle moyen, en 6e année, en 2021-2022.

Définitions

Se sont maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 6e et en 9e année.

Sont passés à la norme : les élèves qui n’ont pas atteint la norme provinciale en 6e année, mais qui l’ont atteinte en 9e année.

Ne se sont pas maintenus à la norme : les élèves qui ont atteint la norme provinciale en 6e année, mais qui ne l’ont pas atteinte en 9e année.

N’ont jamais atteint la norme : les élèves qui ont obtenu des résultats inférieurs à la norme provinciale en 6e et en 9e année.

Mathématiques

Cette cohorte comptait 5 995 élèves.

48 % (2 865) Se sont maintenus à la norme

20 % (1 208) Sont passés à la norme

4 % (263) Ne se sont pas maintenus à la norme

28 % (1 659) N’ont jamais atteint la norme

Remarque : Les chiffres ont été arrondis au pourcentage le plus proche.

Citations

« Le programme de tests primé de l’OQRE offre aux parents et aux tutrices et tuteurs, aux membres du personnel enseignant, aux responsables des politiques et aux Ontariennes et Ontariens des renseignements fondés sur des données probantes concernant le parcours scolaire des jeunes apprenantes et apprenants. En administrant des tests modernisés dans les écoles de la province, l’Office s’engage à contribuer à la qualité de notre système d’éducation pour celles et ceux qui comptent le plus : les élèves de l’Ontario. En tant que partenaire actif dans les discussions sur l’apprentissage des élèves au moyen d’informations fiables et de recherches rigoureuses, l’OQRE est le partenaire de l’Ontario dans le progrès. »

—Sanjay Dhebar, président du conseil d’administration de l’OQRE

« Les tests à grande échelle de l’OQRE fournissent à la population ontarienne des informations précieuses sur les résultats scolaires des élèves et leur expérience d’apprentissage. En évaluant les compétences des élèves en mathématiques et en littératie à l’aide de tests en ligne fiables, il est possible de cerner les domaines dans lesquels les élèves progressent ou ceux qui nécessitent une attention particulière. Cette année, tout en continuant à présenter les tendances en matière de rendement sur trois ans, l’OQRE publie des données qui montrent les résultats de cohortes spécifiques d’élèves ayant participé aux tests de l’OQRE au début de leur parcours scolaire, ce qui donne un aperçu de la trajectoire scolaire des élèves. Les données de l’OQRE montrent une tendance à la hausse du rendement en mathématiques aux paliers élémentaire et secondaire, mais les résultats en mathématiques de la 6e année dans les écoles de langue anglaise demeurent préoccupants. Dans l’ensemble, le rendement en lecture est supérieur à celui en écriture chez les élèves de l’élémentaire, et les compétences en littératie restent solides au palier secondaire. Mettre fin aux disparités d’apprentissage entre les groupes d’élèves est l’objectif de toutes les parties prenantes qui s’investissent dans l’éducation. Les données de l’OQRE, ainsi que ses programmes de recherche et de liaison, peuvent contribuer à l’élaboration d’initiatives ciblées qui font une différence significative dans les résultats d’apprentissage des élèves, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle de l’Ontario. »

—Dan Koenig, directeur général de l’OQRE

