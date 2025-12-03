Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 29 0917 - Skiptiútboð

|Flokkur
|RIKB 38 0215
|RIKS 29 0917
|ISIN
|IS0000037265
|IS0000037711
|Gjalddagi
|15.02.2038
|17.09.2029
|Útboðsdagur
|05.12.2025
|05.12.2025
|Uppgjörsdagur
|10.12.2025
|10.12.2025
|Uppkaupsflokkur
|RIKS 26 0216
|Uppkaupsverð (clean)
|98,9200
Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Ríkisbréfin verða afhent rafrænt á uppgjörsdegi.
Eingöngu er hægt að greiða fyrir flokkana með uppkaupsflokknum á uppkaupsverði. Ekki er tekið við greiðslu í reiðufé.
Verðmæti uppkaupsbréfanna er metið á uppkaupsverði að viðbættum áföllnum vöxtum (þ.e. dirty price). Afhenda þarf Seðlabankanum bréfin fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi.
Lánamál ríkisins greiða ekki þóknun vegna kaupa á RIKS 26 0216.
Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.
Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.