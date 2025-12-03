Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 29 0917 - Skiptiútboð

FlokkurRIKB 38 0215RIKS 29 0917
ISINIS0000037265IS0000037711
Gjalddagi15.02.203817.09.2029
Útboðsdagur05.12.202505.12.2025
Uppgjörsdagur10.12.202510.12.2025
   
UppkaupsflokkurRIKS 26 0216 
Uppkaupsverð (clean)98,9200 

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Ríkisbréfin verða afhent rafrænt á uppgjörsdegi.

Eingöngu er hægt að greiða fyrir flokkana með uppkaupsflokknum á uppkaupsverði. Ekki er tekið við greiðslu í reiðufé.

Verðmæti uppkaupsbréfanna er metið á uppkaupsverði að viðbættum áföllnum vöxtum (þ.e. dirty price). Afhenda þarf Seðlabankanum bréfin fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi.

Lánamál ríkisins greiða ekki þóknun vegna kaupa á RIKS 26 0216.

Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.


