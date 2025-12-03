Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) „Monument“ oder das „Unternehmen“ hat heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate zum 30. September 2025 („Q1 GJ 2026“) bekanntgegeben. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter www.sedar.com.

Präsidentin und CEO Cathy Zhai kommentierte: „Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 setzte die Goldproduktion in der Selinsing-Goldmine in Malaysia ihren stabilen Aufwärtstrend der vergangenen acht Monate fort und stärkte damit den soliden Cashflow sowie unsere robuste Finanzlage.“ Umsatz und Ergebnis können von Quartal zu Quartal variieren, abhängig von Produktionsmengen, Betriebskosten, Goldpreisen und dem Zeitpunkt der Goldverkäufe.

„Im ersten Quartal stiegen die liquiden Mittel um 16,9 Millionen USD auf 62,84 Millionen USD nach zuvor 45,94 Millionen USD. Dies sorgt für eine starke Liquidität, um die Minenproduktion, die Cashflow-Generierung und den Gesamtwert des Unternehmens zu erhalten und weiter auszubauen. Am Standort Selinsing laufen derzeit Explorationsbohrungen, die auf potenzielle Erweiterungsbereiche der Mine abzielen und zu einer Erhöhung der Mineralressourcen führen könnten. Zudem wurde für das Murchison-Goldprojekt in Westaustralien eine interne wirtschaftliche Bewertung durchgeführt, um potenzielle Möglichkeiten für eine zukünftige Goldproduktion zu prüfen.“

HIGHLIGHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026:

Nettogewinn von 10,50 Millionen USD bzw. 0,03 USD je Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, verglichen mit einem Nettogewinn von 3,00 Millionen USD bzw. 0,01 USD je Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025;

Bruttomarge von 22,43 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg um 93 % gegenüber 11,61 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025;

62,84 Millionen USD an liquiden Mitteln zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg um 16,90 Millionen USD gegenüber 45,94 Millionen USD im Dreimonatszeitraum;

69,55 Millionen USD Netto-Umlaufvermögen, ein Anstieg um 11,01 Millionen USD gegenüber 58,54 Millionen USD zum 30. Juni 2025;

Produktionsleistung: 13.092 Unzen Gold wurden im Dreimonatszeitraum produziert (Q1 GJ 2025: 8.059 Unzen); 11.227 Unzen Gold wurden zu einem rekordhohen durchschnittlich realisierten Preis von 3.498 USD je Unze verkauft, was einem Bruttoerlös von 32,40 Millionen USD entspricht (Q1 GJ 2025: 9.270 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.535 USD je Unze für einen Bruttoerlös von 19,37 Millionen USD); Barkosten von 888 USD je verkaufte Unze (Q1 GJ 2025: 837 USD/Unze), einschließlich höherer Lizenzgebühren aufgrund des gestiegenen durchschnittlich realisierten Goldpreises; All-in-Sustaining-Kosten (AISC) von 1.037 USD je verkaufte Unze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, ein Rückgang um 7 % gegenüber 1.115 USD je Unze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Explorationsbohrprogramme in Selinsing wurden fortgesetzt und zielten auf eine potenzielle Verlängerung der Minenlebensdauer ab;

Eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung wurde abgeschlossen und befand sich beim Murchison-Goldprojekt in der Prüfung durch das Management;

Die Heritage-Untersuchung wurde im Laufe des Quartals beim Murchison-Goldprojekt von einem über die Aboriginal Corporation beauftragten Fachberater abgeschlossen.

ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG

Die Sulfidflotationsanlage produzierte 13.092 Unzen Gold. Die Anlage verarbeitete 239.447 Tonnen Sulfiderz bei einer verbesserten durchschnittlichen Ausbeute von 87,57 %. Dies ist auf Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen sowie auf höhergradiges Übergangs- und frisches Sulfiderz mit 1,94 g/t, das im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verarbeitet wurde.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konzentrierten sich die Abbauaktivitäten weiterhin auf Buffalo Reef und Felda Block 7. Die im Quartal abgebaute Erzmenge lag um 23 % über dem Niveau des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025. Aufgrund der erwarteten höheren Erztonnagen beim Erreichen der Erzzone sank das Abraumverhältnis auf 10,30 gegenüber 16,77 im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Die im Quartal verarbeitete Erzmenge lag um 26 % über dem Niveau des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025. Gründe dafür waren eine höhere Anlagenverfügbarkeit, Optimierungsmaßnahmen sowie verbesserte Leistungen der neuen Filterpresse, durch die der zuvor bestehende Engpass im Verarbeitungsprozess beseitigt wurde.





FINANZERGEBNISSE

Die Goldverkäufe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielten einen Umsatz von 32,4 Millionen USD aus dem Verkauf von 11.227 Unzen Gold zu einem rekordhohen durchschnittlich realisierten Preis von 3.498 USD je Unze (Q1 GJ 2025: 9.270 Unzen zu 2.535 USD je Unze für einen Bruttoerlös von 19,37 Millionen USD) aus der Sulfid-Flotationsanlage.

Der Bergbaubetrieb erzielte vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Amortisationen eine Bruttomarge von 22,43 Millionen USD, was einem Anstieg von 93 % gegenüber 11,61 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 entspricht.

Die Cash-Kosten aus der Sulfid-Goldproduktion stiegen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 leicht auf 888 USD je Unze gegenüber 837 USD je Unze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Darin enthalten sind höhere Lizenzgebühren aufgrund des gestiegenen durchschnittlich realisierten Goldpreises.

Der Netto-Cashflow aus operativen Aktivitäten belief sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 19,19 Millionen USD, ein Anstieg um 9,51 Millionen USD gegenüber 9,68 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Hauptgrund hierfür war die höhere Bruttomarge infolge gestiegener Verkäufe von Goldkonzentrat zu höheren realisierten Goldpreisen.

Die Barmittel und Barmittelequivalente des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2025 auf 62,84 Millionen USD, ein Anstieg um 16,90 Millionen USD gegenüber 45,94 Millionen USD zum 30. Juni 2025. Und die kurzfristigen Vermögenswerte überstiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 69,55 Millionen USD (30. Juni 2025: 58,54 Millionen USD), was eine starke Netto-Umlaufvermögensposition unterstreicht.





MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Die im Zusammenhang mit der geotechnischen Standortuntersuchung während des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2025 durchgeführten Testarbeiten wurden abgeschlossen. Während des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 wurde eine Drohnenkartierung des TSF durchgeführt, und gegen Ende des Quartals begann die bathymetrische Vermessung. Die Ergebnisse der kombinierten Drohnen- und bathymetrischen Vermessungen werden genutzt, um die Dichte der abgesetzten Tailings zu berechnen und die Lebensdauer der geplanten Erhöhung des Dammbauwerks zu bestimmen.

Vorabbau und Zurückschneiden

Der Abbau in Buffalo Reef und Felda Block 7 wurde im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Im Grubenbereich BRC4 von Buffalo Reef wurden Abbau- und Rückschnittarbeiten durchgeführt, um die Erz­kontinuität und die nachhaltige Produktion sicherzustellen.

Erweiterung der Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erhöhung des Hauptdamms des TSF in Phase 6 auf 540 m RL richtete sich der Fokus auf die Phase-7-Erhöhung auf 545 m RL. Die geotechnischen Untersuchungsarbeiten am Standort wurden fortgesetzt und die Labortests abgeschlossen. Eine Drohnenkartierung über dem TSF wurde durchgeführt, und eine bathymetrische Vermessung wurde eingeleitet.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Im Rahmen der laufenden Anlagenwartung wurden der Zuführförderer der primären Kugelmühle, das Getriebe und der Austragstrichter ersetzt. Die Pumpen für den Unterlauf des Konzentratverdickers sowie für die Aufbereitungsrückstände der Reinigungsflotation wurden aufgerüstet. Die neue Filterpresse lief im Quartal weiterhin zuverlässig, und die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gelegentlich betrieben.

Forschung und Entwicklung

Die Versuchsreihen im Technikums- und Pilotmaßstab wurden an Proben durchgeführt, die aus jenen Aufbereitungsrückstands-Lagereinrichtungen entnommen wurden, die während der Inbetriebnahmephase der Flotationsanlage Aufbereitungsrückstände aufgenommen hatten. Analyseergebnisse haben gezeigt, dass das in den Proben enthaltene Restgold in erheblichem Umfang laugungsfähig ist. Zusätzliche Versuchsreihen im Labormaßstab wurden unter Einsatz alternativer Flockungsmittel sowohl für den Konzentrat- als auch für den Wasserrückgewinnungs-Verdicker durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird ein weiterer Versuch im Anlagenmaßstab eingeleitet, um zu prüfen, ob die Rückgewinnung bestimmter Rückstandsmaterialien im kommerziellen Maßstab wirtschaftlich realisierbar ist. Daher wurde ein Betriebsplan eingeleitet, um die Anlagenrückstände aus zukünftigen Kampagnen in einer separaten Rückstandseinrichtung zu lagern, um sie, vorbehaltlich der Ergebnisse der kommerziellen Tests, potenziell einer CIL-Verarbeitung zuzuführen.

Selinsing Lagerhaus Upgrade

Die erhöhte Produktion von Filterkuchen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 machte die begrenzte Kapazität des Konzen­tratlagers deutlich. Daher wurden Pläne eingeleitet, das Gebäude im Verlauf des Geschäftsjahres 2026 um rund 50 % zu erweitern und Lagerfläche für das Packsystem bereitzustellen, das bereits an den Standort Selinsing geliefert und sicher eingelagert wurde. Die Installation steht noch aus und hängt von den jeweiligen Versandanforderungen für das Konzentrat ab. Ein Auftrag für die Erweiterung des Konzentrat­lagers wurde vergeben; die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 beginnen. Die Verfüllarbeiten für das Fundament auf der Baustelle wurden unter Verwendung geeigneter Abfallmaterialien aus der Grube abgeschlossen.

Murchison-Goldprojekt

Explorations- und Erschließungsaktivitäten am Standort Murchison wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Der Schwerpunkt lag sowohl auf regionalen Zielgebieten jenseits der bekannten Vererzungen als auch auf potenziellen Erweiterungen bestehender Ressourcen, während zugleich frühe Produktionsmöglichkeiten bewertet wurden. Das Unternehmen prüfte zudem weitere Optionen für einen Produktionsneustart, einschließlich der Umsetzbarkeit einer Durchsatzsteigerung der weiterhin in Wartung befindlichen Burnakura-Anlage.

Eine kulturhistorische Untersuchung wurde im Laufe des Quartals abgeschlossen. Das Unternehmen hat ein Bohrprogramm geplant, um die historischen Ressourcen im Gabanintha-Goldprojekt zu bestätigen und im Rahmen eines NI 43-101-Ressourcenberichts zu aktualisieren. Das Bohrprogramm wird nach Abschluss der Ergebnisse der kulturhistorischen Untersuchung und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen starten.

Eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung wurde abgeschlossen und befand sich beim Murchison Gold Project in der Prüfung durch das Management. Der validierte Datensatz wurde SRK zur Verfügung gestellt, um die interne konzeptionelle Wirtschaftlichkeitsstudie zu unterstützen. Der Datensatz umfasst sämtliche historischen und aktuellen Bohrlochdaten in Gabanintha und wurde im Geschäftsjahr 2025 geprüft. Parallel dazu wurden Bohrkernproben nach Fertigstellung des neuen Kernschuppens in Burnakura für die geologische Untersuchung neu organisiert.

Technische Prüfungen und Gespräche wurden mit mehreren Engineering-Unternehmen geführt, um Investitions- und Betriebskostenschätzungen zu erhalten, die den Wiederanlauf der Goldverarbeitung und des Camp-Betriebs unterstützen.

Wartung und Instandhaltung wurden fortgeführt, um die Aufbereitungsanlage, Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen, Büros und die zugehörige Infrastruktur in einwandfreiem Zustand zu halten. Weitere Verbesserungen wurden im Laufe des Quartals vorangetrieben, sodass der Standort für einen Produktionsneustart bereit ist.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm in Buffalo Reef wurde im Laufe dieses Quartals vorangetrieben; 14 Bohrungen wurden abgeschlossen und insgesamt 1.444,70 Meter niedergebracht. Das Bohrprogramm richtete sich auf potenzielle Erweiterungsbereiche der Mine, um zusätzliche Oxid- und Sulfidvererzungen zu identifizieren und die Ressourcen außerhalb der aktuellen Grubenhülle aufzuwerten. Die Ergebnisse könnten, vorbehaltlich weiterer Studien, in die zukünftige Lebensdauer- und Minenplanung einfließen. Es wurde in mehrere Phasen ausgeweitet, die auf potenzielle mineralisierte Erweiterungen abzielen. Zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 waren im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms insgesamt 2.236,70 Meter gebohrt worden, und 2.062 Proben wurden im Quartal für den Versand an ein anerkanntes externes Analyselabor vorbereitet.

Westaustralien

Beim Murchison Gold Project setzte das Unternehmen im Quartal die Überprüfung der historischen Ressourcen in Gabanintha und Burnakura fort, einschließlich der Analyse der historischen Daten. Die erste Planung wurde abgeschlossen, um Infill- und Erweiterungsbohrziele an beiden Standorten zu definieren, mit dem Ziel potenzieller Ressourcenerweiterungen.

