Monument publie ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2026

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) « Monument » ou la « Société » annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 (« premier trimestre de l’exercice 2026 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. Veuillez consulter le site www.sedar.com pour parcourir les résultats financiers in extenso.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « Au premier trimestre de l’exercice 2026, la production d’or a poursuivi sa tendance à la hausse constante observée au cours des huit derniers mois sur le site de la mine d’or de Selinsing en Malaisie, soutenant ainsi un flux de trésorerie sain et une situation financière solide. Les revenus et les bénéfices peuvent varier d’un trimestre à l’autre en fonction des niveaux de production, des coûts d’exploitation, des prix de l’or et du calendrier des ventes d’or. »

« Au cours du premier trimestre, les réserves de trésorerie ont augmenté de 16,9 millions de dollars, passant de 45,94 millions à 62,84 millions de dollars, ce qui a permis de disposer d’une forte liquidité pour soutenir et accroître la production minière, la génération de flux de trésorerie et la valeur globale de la société. Des forages d’exploration sont actuellement en cours à la mine de Selinsing, ciblant des zones d’expansion minière potentielles susceptibles d’augmenter les ressources minérales. De plus, une évaluation économique interne a été réalisée pour le projet aurifère de Murchison en Australie occidentale afin d’évaluer les opportunités potentielles de production d’or. »

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2026 :

Bénéfice net de 10,50 millions de dollars, soit 0,03 dollar par action pour le premier trimestre de l’exercice 2026, contre un bénéfice net de 3 millions de dollars, soit 0,01 dollar par action pour le premier trimestre de l’exercice 2025 ;

Marge brute de 22,43 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2026, soit une augmentation de 93 % par rapport aux 11,61 millions de dollars du premier trimestre de l’exercice 2025 ;

Trésorerie de 62,84 millions de dollars à la fin du premier trimestre de l’exercice 2026, soit une augmentation de 16,90 millions de dollars par rapport aux 45,94 millions de dollars enregistrés au cours de la période de trois mois ;

Fonds de roulement établi à 69,55 millions de dollars, soit une augmentation de 11,01 millions de dollars par rapport aux 58,54 millions de dollars arrêtés au 30 juin 2025 ;

Performances de production : Production de 13 092 onces d’or au cours de la période de trois mois (8 059 onces produites au 1er trimestre de l’exercice 2025) ; Ventes arrêtées à 11 227 onces d’or à raison d’un prix moyen record de 3 498 USD/once, pour un chiffre d’affaires brut de 32,40 millions de dollars (1er trimestre de l’exercice 2025 : ventes arrêtées à 9 270 onces à raison d’un prix moyen de 2 535 USD/once, pour un chiffre d’affaires brut de 19,37 millions de dollars) ; Coût décaissé de 888 USD/once vendue (contre 837 USD/once vendue pour le 1er trimestre de l’exercice 2025), avec notamment des redevances plus élevées basées sur une augmentation du prix de vente moyen réalisé de l’or ; Coût de maintien global de 1 037 USD/once vendue pour le premier trimestre de l’exercice 2026, soit une baisse de 7 % par rapport aux 1 115 USD/once vendue au premier trimestre de l’exercice 2025.

Les programmes de forage d’exploration se sont poursuivis sur le site de Selinsing, dans le but d’augmenter la longévité potentielle de la mine ;

Une évaluation économique conceptuelle a été réalisée et est en cours d’examen par la direction du projet aurifère de Murchison ;

Une étude du patrimoine a été réalisée au cours du trimestre en relation avec le projet aurifère de Murchison par un consultant recruté par l’intermédiaire de la société autochtone.



DONNÉES DE PRODUCTION AURIFÈRE

L’usine de flottation de sulfure a produit 13 092 onces d’or. L’usine a traité 239 447 tonnes de minerai sulfuré avec un taux de récupération moyen amélioré de 87,57 % grâce aux améliorations et à l’optimisation de l’usine, du minerai sulfuré de transition et du minerai sulfuré frais de teneur plus élevée (1,94 g/t) par rapport au premier trimestre de l’exercice 2025, ont également été traités.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2026, les activités minières ont continué de se concentrer sur les sites de Buffalo Reef et Felda Block 7. La quantité de minerai extraite au cours du trimestre a augmenté de 23 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2025. En raison de l’augmentation du tonnage de minerai atteignant la zone minéralisée, comme prévu, le ratio de décapage est descendu à 10,30 (contre 16,77 au premier trimestre de l’exercice 2025).

La quantité de minerai traitée au cours du trimestre a augmenté de 26 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2025. Cela s’explique par une meilleure disponibilité de l’usine, et par l’optimisation et l’amélioration des performances du nouveau filtre-presse, qui a permis de résoudre les goulets d’étranglement précédemment présents dans le processus de traitement.





RÉSULTATS FINANCIERS

Les ventes d’or du premier trimestre de l’exercice 2026 ont généré un chiffre d’affaires de 32,4 millions de dollars pour 11 227 onces d’or vendues à un prix moyen record réalisé de 3 498 USD/once (1er trimestre de l’exercice 2025 : 9 270 onces à 2 535 USD/once pour un chiffre d’affaires brut de 19,37 millions de dollars), provenant de l’usine de flottation de sulfure.

Les opérations minières avant amortissements et dépréciations hors trésorerie ont généré une marge brute de 22,43 millions de dollars, soit une augmentation de 93 % par rapport aux 11,61 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de l’exercice 2025.

Le coût décaissé de la production d’or sulfuré a légèrement augmenté, passant de 837 USD/once au premier trimestre de l’exercice 2025 à 888 USD/once au premier trimestre de l’exercice 2026, en raison notamment de la hausse des redevances liée à l’augmentation du prix de vente moyen réalisé de l’or.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation se sont élevés à 19,19 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’exercice 2026, soit une augmentation de 9,51 millions de dollars par rapport aux 9,68 millions de dollars de flux de trésorerie nets générés au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, principalement grâce à une marge brute plus élevée résultant d’une augmentation des ventes de concentré d’or à des prix de l’or réalisés plus élevés.

Au 30 septembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 62,84 millions de dollars, soit une hausse de 16,90 millions de dollars par rapport aux 45,94 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2025. Les actifs courants ont dépassé les passifs courants de 69,55 millions de dollars (58,54 millions de dollars au 30 juin 2025), démontrant la solidité du fonds de roulement net.





DÉVELOPPEMENT DE LA MINE

Mine d’or de Selinsing

Les essais liés à l’étude géotechnique du site menée au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2025 ont été achevés. La cartographie par drone du TSF a été réalisée au cours du premier trimestre de l’exercice 2026, et les travaux d’étude bathymétrique ont débuté à la fin du trimestre. Les résultats combinés des levés par drone et bathymétriques seront utilisés pour calculer la densité des résidus miniers décantés et aider à déterminer la longévité prévue du remblai.

Pré-décapage et réduction

L’exploitation minière des sites de Buffalo Reef et de Felda Block 7 s’est poursuivie au cours du premier trimestre de l’exercice 2026. Des activités de pré-décapage et de réduction ont été entreprises sur la fosse BRC4 du site de Buffalo Reef afin d’assurer la continuité de l’exploitation minière et la durabilité de la production.

Rénovation de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

Après achèvement des travaux de construction pour la phase 6 relative rehaussement à 540 mètres du remblai principal pour le stockage des résidus (TSF) terminés, l’attention s’est portée sur la phase 7 pour un rehaussement à 545 mètres. Les travaux d’étude géotechnique du site se sont poursuivis et les essais en laboratoire ont été achevés. Une cartographie par drone du TSF a été réalisée et un levé bathymétrique a été lancé.

Usine de flottation et installations connexes

Dans le cadre de l’entretien continu de l’usine, le principal convoyeur d’alimentation du broyeur à boulets, la boîte de vitesses et la trémie de décharge ont été remplacés. Les pompes d’écoulement du concentré épaississeur et les pompes de nettoyage des résidus de flottation ont été modernisées. Le nouveau filtre-presse a continué à bien fonctionner au cours du trimestre et le filtre-presse d’origine a été utilisé de temps en temps dans le cadre des activités continues d’entretien et de maintenance.

Recherche et développement

Les essais en laboratoire et de la phase pilote ont été réalisés sur des échantillons prélevés dans des installations de stockage de résidus ayant reçu des résidus rejetés lors de la phase de mise en service de l’usine de flottation. Les résultats des analyses ont indiqué que les résidus d’or contenus dans les échantillons étaient en grande partie lixiviables. Des essais supplémentaires à l’échelle du laboratoire ont été réalisés en utilisant d’autres floculants pour les épaississeurs de concentrés et de récupération d’eau. Sur la base de ces résultats, un autre essai sera lancé à l’échelle industrielle afin d’évaluer si la récupération à l’échelle commerciale de certains résidus est économiquement viable. Un plan d’exploitation a donc été mis en place afin de stocker dans un endroit séparé les résidus miniers issus des futures campagnes, en vue d’un éventuel traitement par CIL, sous réserve des résultats des essais commerciaux.

Modernisation de l’entrepôt de Selinsing

L’augmentation de la production de gâteaux de filtre au cours du premier trimestre de l’exercice 2026 a mis en évidence la capacité limitée du hangar à concentrés. Des plans ont donc été lancés pour agrandir le hangar d’environ 50 % au cours de l’exercice 2026 et pour fournir un espace de stockage permettant de stocker en toute sécurité le système d’ensachage qui a été livré sur le site de Selinsing. L’installation est en attente des exigences spécifiques relatives à l’expédition de concentrés. Un contrat a été attribué pour l’agrandissement de l’entrepôt des concentrés, et les travaux de construction devraient commencer au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026. Les travaux de remblayage des fondations ont été achevés sur le chantier à l’aide de déchets de fosse appropriés.

Projet aurifère de Murchison

Les activités d’exploration et de développement sur le site de Murchison se sont poursuivies au cours du premier trimestre de l’exercice 2026, en se concentrant à la fois sur les cibles régionales au-delà de la minéralisation connue et sur les extensions potentielles des ressources existantes, tout en évaluant les possibilités de production initiale. La Société a également évalué les options pour la reprise de la production, dont la faisabilité d’augmenter le débit de l’usine de Burnakura, qui reste en état d’entretien et de maintenance.

Une étude du patrimoine a été réalisée au cours du trimestre. La Société a prévu un programme de forage afin de confirmer et de mettre à jour les ressources historiques dans le cadre d’un rapport NI 43-101 sur les ressources du projet aurifère de Gabanintha. Le programme de forage débutera sous réserve de l’achèvement des résultats de l’étude du patrimoine et de la conformité réglementaire.

Une évaluation économique conceptuelle a été réalisée et est en cours d’examen par la direction du projet aurifère de Murchison. L’ensemble de données validées a été fourni à SRK dans le but d’étayer l’étude économique conceptuelle interne. L’ensemble de données couvre toutes les données historiques et récentes relatives aux forages à Gabanintha et a été vérifié au cours de l’exercice 2025. Parallèlement, les échantillons de carottes de forage ont été réorganisés en vue d’une inspection géologique après l’achèvement d’un nouveau hangar à carottes à Burnakura.

Une revue technique et des discussions ont été menées avec plusieurs sociétés d’ingénierie afin d’obtenir des estimations des dépenses d’investissement et d’exploitation nécessaires à la reprise du traitement de l’or et des opérations du site.

L’entretien et la maintenance se sont poursuivis afin de garantir l’excellent état de l’usine de traitement, des logements, de l’espace de restauration, des bureaux et des infrastructures associées ; d’autres améliorations ont été apportées au cours du trimestre afin que le site soit prêt à soutenir la reprise de la production.

Exploration

Malaisie

Le programme de forage d’exploration sur le site de Buffalo Reef a progressé au cours de ce trimestre, avec 14 trous forés et 1 444,70 mètres percés. Le programme de forage cible des zones d’expansion minière afin d’identifier des minéralisations supplémentaires en oxydes et minerai sulfuré, et de valoriser les ressources situées en dehors de la fosse actuelle, ce qui pourrait façonner la planification de la longévité future de la mine, sous réserve d’études supplémentaires. Le programme a été étendu à plusieurs phases ciblant une extension minéralisée potentielle. À la clôture du premier trimestre de l’exercice 2026, un total de 2 236,70 mètres ont été forés dans le cadre du programme d’expansion des ressources, et au cours de ce même trimestre 2 062 échantillons ont été préparés pour envoi à un laboratoire d’analyse tiers reconnu.

Australie-Occidentale

Au cours du trimestre, la Société a poursuivi l’étude des ressources historiques des sites de Gabanintha et Burnakura dans le cadre du projet aurifère de Murchison, avec notamment l’analyse des données historiques. La planification initiale d’identification de cibles de forage intercalaire et d’extension sur les deux sites a été finalisée, l’objectif étant l’augmentation potentielle des ressources.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société détient une participation conjointe dans le projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. La Société emploie environ 280 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse exprime des déclarations contenant des informations prospectives à propos de Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des projets de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes quant à l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés évoqués dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.