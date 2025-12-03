Lukasz Nowiński nommé Directeur Général de SPIE Central Europe

Cergy, le 3 décembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce un changement de direction en Europe centrale et accueille Lukasz Nowiński en tant que successeur de Pawel Skowroński.

A compter du 31 décembre 2025, Dr. Pawel Skowroński quittera ses fonctions de Directeur Général de SPIE Central Europe et de Membre du Comité Exécutif du Groupe. Depuis 2018, il a contribué avec succès à la croissance des activités de SPIE en Pologne, Slovaquie, République Tchèque et en Hongrie.

A compter du 1er janvier 2026, Lukasz Nowiński, qui assure actuellement la direction des opérations de SPIE en Pologne, sera nommé Directeur Général de SPIE Central Europe et Membre du Comité Exécutif du Groupe. Agé de 49 ans, il est titulaire d’un master en Management et Affaires Etrangères de l’Université WSB-National Louis en Pologne. PDG d’Assa Abloy pendant 5 ans, il rejoint SPIE en 2017 après l’acquisition d’Agis Group, dont il était le PDG depuis 2012. Il a ensuite dirigé l’équipe Acquisition de SPIE en Europe centrale et réussi la réalisation de 5 acquisitions, avant de devenir le Directeur Général de SPIE en Pologne en 2024.

Gauthier Louette, Président-directeur général du groupe SPIE : « Je remercie sincèrement Pawel Skowroński pour sa précieuse et importante contribution au développement du Groupe et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Je souhaite à Lukasz Nowiński beaucoup de succès dans la direction et le développement de SPIE Central Europe. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros

