EXOSENS ET THEON PROLONGENT LEUR ACCORD COMMERCIAL DE LONG TERME JUSQU'EN 2030 POUR GARANTIR LES CAPACITÉS DE PRODUCTION DES TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIÈRE DANS UN MARCHÉ PORTÉ PAR UNE DEMANDE EN PLEIN ESSOR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 DÉCEMBRE 2025

Exosens et Theon International annoncent la signature de la prolongation de leur accord d'approvisionnement de long terme pour trois années supplémentaires, garantissant ainsi les livraisons jusqu'en 2030.

Dans un marché où l'offre mondiale de tubes intensificateurs de lumière reste structurellement inférieure à la demande, cette prolongation garantit les capacités de production des deux entreprises, renforce leur leadership et leur permet de répondre à la forte hausse des besoins sur les marchés de la défense en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie-Pacifique.

Dans le cadre de cet accord, Theon convertira d’ici la fin de l'année ses options 2027-2028 en commandes fermes. Cela permettra d’absorber une part significative de l'augmentation des capacités de production récemment annoncée par Exosens – opérationnelle en 2027 – et d’assurer une visibilité avancée sur les volumes.

Cet accord renforce également la position d'Exosens en tant que fournisseur privilégié des forces armées européennes, tout en étendant sa présence à l’échelle mondiale.

Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, et Theon International, un leader dans le développement et la fabrication de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique personnalisables pour les applications de défense et de sécurité, sont fiers d'annoncer la prolongation de leur accord commercial de long terme portant sur l’approvisionnement de tubes intensificateurs de lumière. Cet accord, qui devait initialement prendre fin en 2027, a désormais été prolongé de trois années supplémentaires, couvrant les livraisons jusqu'à la fin de l'année 2030.

Un partenariat renforcé pour répondre à la demande mondiale croissante

Cette prolongation constitue une nouvelle étape majeure dans la collaboration des deux entreprises.

Dans le cadre de cette prolongation, Theon exercera ses options pour 2027 et 2028 avant la fin de l’année 2025, les convertissant en commandes fermes. Elle consolide le rôle d'Exosens en tant que fournisseur privilégié des forces armées européennes et sur les marchés internationaux. Cet accord garantit également à Theon une augmentation de son approvisionnement annuel en tubes intensificateurs de lumière par rapport à l’accord initial, ce qui lui permettra de répondre à la demande croissante de dispositifs de vision nocturne en Europe, ainsi que dans les régions MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et APAC (Asie-Pacifique).

Exosens et Theon bien positionnés pour répondre aux contraintes d'approvisionnement

Alors que l'offre mondiale de tubes intensificateurs d'image demeure structurellement inférieure à la demande malgré les récentes augmentations des capacités de production, Exosens et Theon se positionnent comme des acteurs clés pour garantir la sécurité d'approvisionnement de leurs clients. Les investissements d'Exosens, en partie soutenus par la hausse du carnet de commandes et les perspectives économiques de Theon, permettent à l'entreprise de répondre aux besoins croissants du marché tout en accélérant les progrès technologiques.

Dans le cadre de cet accord, Theon prévoit d'acheter plus de 400 000 tubes au cours des cinq prochaines années, renforçant ainsi le leadership mondial d'Exosens sur le marché des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet également à Exosens de continuer à développer ses capacités, tout en stabilisant son rythme de production dans la durée.

Une collaboration historique avec une vision commune

Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la prolongation de notre accord avec Theon, notre plus gros client pour les tubes intensificateurs de lumière. Ce partenariat reflète la solidité de notre relation de longue date et notre vision commune face à la demande croissante pour les dispositifs de vision nocturne. Nous sommes pleinement engagés à fournir des solutions de pointe aux utilisateurs finaux dans le monde entier. Exosens participe à la souveraineté technologique européenne et à la sécurité de l'approvisionnement croissant des forces armées et des industries stratégiques ».

À PROPOS D'EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés.



Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.



Plus d’informations : https://www.exosens.com.

