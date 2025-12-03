Marie Brizard Wine & Spirits Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS
(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Charenton-le-Pont, le 3 décembre 2025
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Code ISIN : 0000060873
|Situation au :
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de votes
|30 novembre 2025
|111 989 823
|Nombre de droits de vote théoriques (1) :
194 037 742
Nombre de droits de vote exerçables (2) :
193 902 046
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d’une clause imposant une obligation d’information de franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
(1) Y compris actions auto détenues
(2) Déduction faite des actions auto détenues
Pièce jointe