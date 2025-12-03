החוזים העתידיים על מניות ב-Bitget פרצו את רף ה-10 מיליארד דולר כאשר סוחרים גלובליים ממהרים לאסימוני מניות





ויקטוריה, סיישל, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה כי החוזים העתידיים על מניות בארצות הברית עברו אצלה את רף ה-10 מיליארד דולר בנפח מסחר מצטבר. ציון דרך זה מגיע שבועיים בלבד לאחר חציית רף ה-5 מיליארד דולר, מה שמדגיש את המומנטום יוצא הדופן בשוק והאצת הביקוש של המשתמשים לחוזים עתידיים על אסימוני מניות.

העלייה המהירה משקפת צומת מושלם של רוח גבית ברמת המאקרו וחדשנות מוצרים. בזמן ששוקי המניות בארצות הברית ממשיכים את הריצה שוברת השיאים שלהם, סוחרים פונים יותר ויותר לחוזים עתידיים על מניות של Bitget כדי לבטא נקודות מבט כיווניות, כדי לגדר חשיפה, וכדי להשתתף בתנועות הגלובליות של המניות באמצעות ביצוע טבעי לשוק הקריפטוגרפי.

מבין כל הזוגות, החוזים הנסחרים ביותר כוללים את Tesla (TSLA) המובילה עם 2.72 מיליארד דולר, Meta (META) עם 2.14 מיליארד דולר ו-Strategy (MSTR) עם 1.45 מיליארד דולר, מה שמראה עניין רב בטכנולוגיה ובקריפטוגרפיה.

Bitget הציגה חוזים עתידיים מתמידים עם שולי USDT הקשורים ליותר מ-30 מניות אמריקאיות מובילות, המציעים מינוף של עד פי 25 ועמלה תחרותית ביותר של 0.0065%. קו המוצרים הזה הפך במהרה לאחד המרכיבים הצומחים ביותר בחבילת החוזים העתידיים של Bitget, והוא פונה לסוחרים קמעונאיים ומוסדיים המחפשים גישה חלקה לשווקים המסורתיים והקריפטוגרפיים תחת פלטפורמה אחודה.

כדי לתמוך בהסתערות הזו באימוץ ולהוריד את המחסומים בפני משתתפים חדשים, Bitget מריצה קמפיין להפחתת עמלות מסחר של 90% לזמן מוגבל עבור כל זוגות החוזים העתידיים על מניות. המבצע, שיימשך עד ה-31 בינואר, מאפשר לסוחרים לחקור את היקום המתרחב של חוזים עתידיים על אסימוני מניות עם עמלות נמוכות במיוחד, בהתאם לחזון ה-UEX לגישה גלובלית כוללנית ויעילה.

"לראות סוחרים קופצים לחוזים עתידיים על מניות במהירות כזו היה מדהים," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen) מנכ"לית Bitget. "ברור שהמשתמשים רוצים דרך פשוטה להתחבר גם לשוק הקריפטו וגם לשווקים המסורתיים, וציון דרך זה מראה כמה מהר השינוי הזה מתרחש".

ציון הדרך מחזק עוד יותר את חזון ה-UEX של Bitget, ומחבר בין שווקים מסורתיים לנכסים דיגיטליים באמצעות חשבון מאוחד אחד. על ידי שילוב מוצרי מניות אסימונים, נגזרות קריפטו ותובנות מבוססות בינה מלאכותית, Bitget ממשיכה להרחיב את הגישה להזדמנויות השקעה גלובליות תוך שיפור השקיפות, הגמישות והיעילות בעלויות.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

