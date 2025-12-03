ビットゲットの株式先物、世界中のトレーダーがトークン化株式に殺到する中で100億ドル (約1兆5,588億円) を突破

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、同社での米国株先物の累計取引高が100億ドル (約1兆5,588億円) を突破したことを発表した。 このマイルストーンは、50億ドル (約7,796億円) の大台突破からわずか2週間後に達成され、トークン化株式先物に対する驚異的な市場モメンタムとユーザーからの需要の高まりを浮き彫りにしている。

この急成長は、マクロ的追い風と商品イノベーションが見事に交差したことを反映している。 米国株式市場が記録的な上昇を続ける中で、トレーダーは、方向性についての見解を表明し、エクスポージャーのヘッジを行い、暗号資産ネイティブの執行で世界の株式動向に参加するために、ビットゲットの株式先物をますます利用するようになっている。

全ペアのうち最も活発に取引された契約には、第1位が27.2億ドル (約4,240億円) のテスラ (Tesla)(TSLA)、そして21.4億ドル (約3,336億円) のメタ (Meta)(META)、14.5億ドル (約2,260億円) のストラテジー (Strategy)(MSTR) が含まれ、テクノロジーと暗号資産に対する強い関心を示している。

ビットゲットは、30以上の主要米国株に連動するUSDTマージン永久先物を導入し、最大25倍のレバレッジと0.0065%という極めて競争力の高い手数料率を提供している。 この商品ラインは、ビットゲットの先物スイートの中で最も急速に成長中のコンポーネントの1つとなり、統合されたプラットフォームで、従来の市場と暗号資産市場の両方へのシームレスなアクセスを求める個人・機関トレーダーにアピールしている。

この急速な普及をサポートし、新規参入者の障壁を下げるため、ビットゲットは全株式先物ペアで期間限定の取引手数料90%割引キャンペーンを実施している。 このプロモーションは1月31日まで実施され、包括的かつ効率的なグローバルアクセスというUEXのビジョンに沿い、トレーダーはトークン化株式先物の拡大しつつある世界を、超低手数料で探索することができる。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「トレーダーの皆さまがこれほど早く株式先物に飛びつくのを目の当たりにして、驚くほどです。 ユーザーが暗号資産と従来市場の両方を利用するシンプルな方法を求めているのは明らかで、このマイルストーンはそのシフトがいかに速く進んでいるかを示しています。」

このマイルストーンは、ビットゲットのUEXビジョンをさらに強化し、単一の統合型アカウントを通じて、従来の市場とデジタル資産を橋渡しする。 トークン化株式商品、暗号資産デリバティブ、AIを駆使した洞察を融合させることで、ビットゲットは透明性、柔軟性、コスト効率を高めながら、グローバルな投資機会へのアクセスを拡大し続けている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを、すべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、以下の利用規約を参照されたい。

