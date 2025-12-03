Bitget 주식 선물 100억 달러 돌파한 가운데 글로벌 트레이더들 토크나이즈드 주식으로 대거 유입

빅토리아 세이셸, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 미국 주식 선물 누적 거래량이 100억 달러를 돌파했다고 오늘 발표했다. 불과 2주 전에 50억 달러를 넘어선 데 이어 나온 기록으로, 비정상적으로 빠른 시장 모멘텀과 토크나이즈드 주식 선물에 대한 사용자 수요의 급증을 보여준다.

이같은 가파른 성장에는 거시적 순풍과 제품 혁신이 완벽하게 맞물렸다. 미국 주식시장이 사상 최고치를 경신하는 가운데, 트레이더들은 방향성 베팅, 익스포저 헤지, 글로벌 주식 움직임 참여를 위해 Bitget의 주식 선물 상품을 점점 더 많이 선택하고 있다. 이는 크립토 네이티브 환경에서 주식 시장 전략을 실행할 수 있다는 장점 때문이다.

모든 페어 중 가장 활발히 거래된 선물 계약은 27억 2천만 달러 규모를 기록한 테슬라(TSLA)를 필두로 21억 4천만 달러 규모의 메타(META, 14억 5천만 달러 규모의 마이크로스트래티지(MSTR)가 있으며 특히 테크 및 크립토 관련 종목에 대한 강한 관심이 뚜렷하게 나타났다.

Bitget은 30개 이상의 미국 주요 종목을 기반으로 한 USDT 마진 무기한 선물을 도입하여 최대 25배 레버리지와 0.0065%의 경쟁력 있는 수수료율을 제공하고 있다. 이 상품 라인은 출시 직후 빠르게 성장하며 Bitget 선물 제품군 중 가장 빠르게 확장되는 부문 중 하나가 되었고, 전통 금융과 크립토 시장을 하나의 플랫폼에서 원활하게 이용하려는 개인 및 기관 트레이더 모두에게 매력적인 선택지로 자리 잡았다.

채택 증가를 지원하고 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추기 위해, Bitget은 모든 주식 선물 페어에 대해 거래 수수료 90% 할인 프로모션을 한시적으로 진행 중이다. 1월 31일까지 운영되는 이번 프로모션은 트레이더들이 극저수수료로 토크나이즈드 주식 선물의 확장된 투자 기회를 탐색할 수 있도록 돕고, 포용적이고 효율적인 글로벌 접근성이라는 Bitget의 UEX 비전과도 일치한다.

Bitget CEO인 Gracy Chen은 “트레이더들이 이렇게 빠르게 주식 선물에 뛰어드는 모습을 보는 것은 정말 경이롭다.”라고 밝히며 “사용자들은 크립토와 전통 금융을 동시에 활용할 수 있는 단순하고 직관적인 방식을 원하며, 이번 기록은 이러한 변화가 얼마나 빠르게 일어나고 있는지를 보여준다.”라고 말했다.

이번 성과는 Bitget의 UEX 비전을 더욱 강화하는 것으로, 하나의 통합 계정을 통해 전통 금융시장과 디지털 자산 시장을 연결한다. Bitget은 토크나이즈드 주식 상품, 크립토 파생상품, AI 기반 인사이트를 결합함으로써 글로벌 투자 기회에 대한 접근성을 넓히는 동시에 투명성, 유연성, 비용 효율성을 지속적으로 강화하고 있다.

