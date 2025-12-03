Niaga Hadapan Saham Bitget Melepasi AS$10 Bilion ketika Pedagang Global Beralih kepada Ekuiti Bertoken

VICTORIA, Seychelles, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan bahawa niaga hadapan saham AS syarikat telah melepasi AS$10 bilion dalam jumlah dagangan terkumpul. Pencapaian ini berlaku hanya dua minggu selepas melepasi AS$5 bilion, sekali gus menyerlahkan momentum pasaran yang luar biasa serta permintaan pengguna yang semakin meningkat terhadap niaga hadapan saham bertoken.

Lonjakan pesat ini mencerminkan persilangan sempurna antara dorongan makroekonomi dan inovasi produk. Dengan pasaran ekuiti AS yang terus memecah rekod, semakin ramai pedagang beralih kepada niaga hadapan saham Bitget bagi menyatakan pandangan pasaran, membuat lindung nilai terhadap pendedahan dan turut serta dalam pergerakan ekuiti global melalui pelaksanaan berasaskan kripto.

Antara semua pasangan, kontrak yang paling aktif didagangkan termasuk Tesla (TSLA) yang mendahului dengan AS$2.72 bilion, Meta (META) sebanyak AS$2.14 bilion dan Strategy (MSTR) dengan AS$1.45 bilion, sekali gus memperlihatkan minat kukuh terhadap teknologi dan kripto.

Bitget telah memperkenalkan niaga hadapan kekal berasaskan USDT yang dipautkan dengan lebih 30 saham utama AS, menawarkan sehingga 25x leverage serta kadar yuran yang sangat kompetitif iaitu 0.0065%. Rangkaian produk ini dengan pantas muncul sebagai salah satu komponen paling pesat berkembang dalam suite niaga hadapan Bitget, menarik minat pedagang runcit dan institusi yang mencari akses lancar ke pasaran tradisional dan kripto di bawah satu platform bersepadu.

Bagi menyokong lonjakan penerimaan serta mengurangkan halangan bagi peserta baharu, Bitget sedang menjalankan kempen pengurangan yuran dagangan sebanyak 90% untuk masa terhad yang merentasi semua pasangan niaga hadapan saham. Promosi yang berlangsung sehingga 31 Januari, membolehkan pedagang menerokai alam niaga hadapan saham bertoken yang semakin berkembang dengan yuran ultra-rendah, selaras dengan visi UEX untuk akses global yang inklusif dan efisien.

“Melihat pedagang begitu pantas bertumpu kepada hadapan saham memang luar biasa,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Jelas bahawa para pengguna mahukan cara yang mudah untuk mengakses kedua-dua pasaran kripto dan tradisional dan pencapaian ini menunjukkan betapa pantasnya peralihan itu sedang berlaku.”

Pencapaian ini turut mengukuhkan visi UEX Bitget, yang menghubungkan pasaran tradisional dengan aset digital melalui satu akaun bersepadu. Dengan menggabungkan produk saham bertoken, derivatif kripto serta cerapan dikuasakan AI, Bitget terus memperluas akses kepada peluang pelaburan global sambil meningkatkan ketelusan, fleksibiliti dan kecekapan kos.

