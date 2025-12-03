Bitget 代币化股票期货交易额首破 100 亿美元，全球交易者争相涌入

塞舌尔维多利亚, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布，其美国股票期货累计交易额已超过 100 亿美元。 该里程碑距离其首次突破 50 亿美元关口仅过去两周，充分印证了市场的强劲动能，以及用户对代币化股票期货需求的迅猛增长。

这一快速增长反映了宏观利好因素与产品创新之间的完美结合。 随着美国股市持续创下历史新高，交易者越来越多地转向 Bitget 的股票期货来表达方向性观点、对冲风险敞口，并通过加密原生执行方式参与全球股市动向。

在所有交易对中，最活跃的合约标的为：Tesla (TSLA)，以 27.2 亿美元的交易额领先；Meta (META)，达 21.4 亿美元；以及 Strategy (MSTR)，为 14.5 亿美元。这充分显示出市场对科技与加密领域的强烈关注。

Bitget 推出了基于超过 30 只美股蓝筹的 USDT 保证金永续期货，支持高达 25 倍杠杆，和极具竞争力的 0.0065% 费率。 该产品线已迅速成长为 Bitget 期货产品矩阵中增速最快的板块之一，吸引了众多寻求在统一平台无缝贯通传统市场与加密市场的零售交易者及机构交易者。

为顺应这股强劲的采用热潮，同时降低新用户的参与门槛，Bitget 现正推出全平台股票期货交易对限时交易费减免 90% 的特别活动。 这一活动将持续至1月31日，助力交易者以极低成本探索持续扩张的代币化股票期货新世界，这也完美契合了UEX所倡导的普惠、高效的全球市场准入愿景。

“交易者们如此迅速地涌入股票期货市场，这一势头令人惊叹，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “很显然，用户正寻求一种便捷的途径，以同时触达加密与传统两大市场。而这一里程碑恰恰揭示了，这一融合进程的推进速度是何其迅猛。”

这一里程碑，正是对Bitget UEX愿景的有力印证——以单一账户为桥梁，无缝连接传统市场与数字资产世界。 通过融合代币化股票产品、加密衍生品和 AI 驱动的洞察，Bitget 不断扩大全球投资机会的获取途径，同时提高透明度、灵活性和成本效益。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如要了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险，投资须谨慎。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司《使用条款》。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5337e3f-16c7-4d0a-96e0-236b5cfd9070