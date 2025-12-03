Bitget 股票期貨交易額衝破 100 億美元，全球交易者爭相湧入代幣化股票市場

維多利亞，塞舌爾, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，UEX）Bitget 今天宣佈，其美股期貨累計交易量已突破 100 億美元。 此里程碑在突破 50 億美元關口僅兩週後即告達成，突顯異常強勁的市場動力，以及用戶對代幣化股票期貨需求的高速增長。

交易量的快速攀升，反映宏觀利好因素與產品創新的完美結合。 隨著美股市場連創新高，交易者越趨轉向使用 Bitget 的股票期貨來表達市場方向觀點、對沖風險敞口，並以加密原生的執行方式參與全球股市動向。

在所有交易組合中，交易最活躍的合約包括領先的 Tesla（TSLA），交易額達 27.2 億美元；Meta（META）為 21.4 億美元；Strategy（MSTR）則為 14.5 億美元，充分反映市場對科技及加密領域深感興趣。

Bitget 推出與超過 30 隻領先美股掛鈎的 USDT 保證金永續期貨，提供高達 25 倍槓桿，以及充滿競爭力的 0.0065% 費率。 此產品線迅速成為 Bitget 期貨系列中其中一個增長最快的環節，吸引零售及機構交易者，在統一平台下無縫接觸傳統及加密市場。

為了應對採用率激增，並降低新進者的參與門檻，Bitget 正在所有股票期貨交易組合中限時開展交易費 90% 減免的推廣活動。 是次推廣活動將持續至 1 月 31 日，讓交易者以超低費用探索日益擴大的代幣化股票期貨世界，進一步推動 UEX 實現包容高效的全球市場接入願景。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「交易者如此快速湧入股票期貨市場，無疑令人驚喜。 我們清楚看到，用戶希望能夠簡單方便地同時涉足加密及傳統市場，而此里程碑正顯示出這種轉變的驚人速度。」

此里程碑進一步鞏固 Bitget 的 UEX 願景，通過單一統一帳戶而連繫傳統市場與數碼資產。 透過揉合代幣化股票產品、加密衍生品以及人工智能（AI）驅動的洞察分析，Bitget 持續拓展全球投資機會的渠道，同時提升透明度、靈活性及成本效益。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

