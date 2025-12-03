D-BOX Technologies nomme Scott Sherr au poste de chef des affaires commerciales

MONTRÉAL, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies inc. (TSX : DBO), chef de file mondial en matière de technologie haptique et immersive, dont les systèmes sont déployés sur plus de 1 000 écrans de cinéma à travers le monde et qui occupe une position de plus en plus dominante dans les marchés de la simulation de course, de la formation et des expériences immersives, annonce la nomination de Scott Sherr au poste de chef des affaires commerciales (« CAC »). Relevant directement du président et chef de la direction, il se joint immédiatement à l’équipe de direction. Cette nomination reflète l’accent continu de D-BOX de renforcer son leadership alors que l’entreprise poursuit son expansion sur des marchés clés.

M. Sherr apporte plus de 30 ans d’expérience à titre de cadre supérieur dans les secteurs des médias, du divertissement et de la technologie, avec une expertise couvrant la distribution mondiale, les partenariats stratégiques, le développement corporatif, le marketing et les initiatives de contenu immersif. Il a passé plus de 26 ans chez Sony Pictures Entertainment, où il a dirigé des initiatives stratégiques et opérationnelles majeures ayant contribué à la transition de Sony vers la distribution numérique, en plus de jouer un rôle actif dans des projets importants de licences de contenu et de développement corporatif pour le studio. Ces dernières années, il a agi comme conseiller stratégique auprès de plusieurs entreprises de divertissement et de technologie, dont Apple, Impact Museums et Sega of America.

À titre de CAC, M. Sherr supervisera les activités globales de D-BOX, incluant les ventes, les partenariats, les licences et le marketing. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de produits, de technologie et de finances afin de soutenir une planification intégrée entre les groupes de clients cinéma en salle, simulation de course, et simulation et formation de l’entreprise. Son expérience, à l’intersection du contenu, de la distribution et de la technologie, lui confère une perspective parfaitement adaptée à l’évolution du paysage commercial de D-BOX et favorisera une meilleure coordination des activités de l’entreprise.

« Scott est un dirigeant chevronné axé sur les résultats, doté d’une vaste expérience dans les secteurs où D-BOX évolue », a déclaré Naveen Prasad, président et chef de la direction de D-BOX Technologies. « Il possède un solide historique en matière d’orientation stratégique, de création de partenariats significatifs et de navigation dans des marchés mondiaux complexes. Son leadership apporte une clarté et une capacité accrues à notre organisation, et nous sommes ravis de l’accueillir au sein de l’équipe. »

« Je suis enthousiaste à l’idée de me joindre à D-BOX à ce moment charnière de son évolution », a affirmé Scott Sherr. « L’entreprise a bâti une base solide grâce à sa technologie et à sa présence dans plusieurs secteurs. J’ai hâte de collaborer avec Naveen et l’ensemble de l’équipe pour orienter les initiatives commerciales de la société et renforcer ses relations sur les marchés clés. »

M. Sherr est titulaire d’un MBA de la Anderson School de l’UCLA et d’un baccalauréat de l’Université de Californie à Berkeley.

À PROPOS DE D-BOX TECHNOLOGIES INC.

