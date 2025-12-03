AGF déclare le total de son actif géré et de ses actifs donnant droit à des commissions pour novembre 2025

TORONTO, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a déclaré un actif géré global, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 totalisant 60,4 milliards $, au 30 novembre 2025.



Actif géré



(en milliards $)

30 novembre

2025

31 octobre

2025

% de

changement

d’un mois sur

l’autre

30 novembre

2024

% de

changement

d’une année

sur l’autre Total des FCP

35,0 $ 35,0 $ 30,7 $ Fonds négociés en Bourse et comptes à gestion distincte 4,1 $ 3,9 $ 2,5 $ Comptes distincts, de sous-conseillers 7,2 $ 7,0 $ 7,0 $ Patrimoine Privé AGF 9,5 $ 9,4 $ 8,5 $ Sous-total (avant l’actif géré et les actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF1) 55,8 $ 55,3 $ 48,7 $ Partenaires Capital AGF 2,5 $ 2,5 $ 2,8 $ Total de l’actif géré 58,3 $ 57,8 $ 0,9 % 51,5 $ 13,2 % Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF1 2,1 $ 2,1 $ 2,1 $ Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 60,4 $ 59,9 $ 0,8 % 53,6 $ 12,7 % Actif géré quotidien moyen des FCP 34,7 $ 34,7 $ 30,1 $



1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.





Actif géré des FCP par catégorie



(en milliards $)

30 novembre

2025

31 octobre

2025

30 novembre

2024 Fonds d’actions canadiennes 4,7 $ 4,6 $ 4,6 $ Fonds d’actions américaines et d’actions internationales 22,7 $ 22,8 $ 19,0 $ Fonds équilibrés canadiens 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ Fonds équilibrés américains et internationaux 1,4 $ 1,4 $ 1,6 $ Fonds de titres à revenu fixe canadiens 2,3 $ 2,3 $ 1,8 $ Fonds de titres à revenu fixe américains et internationaux 3,5 $ 3,5 $ 3,3 $ Fonds de marché monétaire canadiens 0,3 $ 0,3 $ 0,3 $ Total de l’actif géré des FCP 35,0 $ 35,0 $ 30,7 $







Actif géré et actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF



(en milliards $)

30 novembre

2025

31 octobre

2025

30 novembre

2024 Actif géré de Partenaires Capital AGF 2,5 $ 2,5 $ 2,8 $ Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF 2,1 $ 2,1 $ 2,1 $ Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF 4,6 $ 4,6 $ 4,9 $



Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 60 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Nick Smerek

Vice-président, Planification et analyse financières

416-865-4337, InvestorRelations@agf.com