Generalversammlung 2026: Tecan kündigt Anträge für Veränderungen im Verwaltungsrat an

Männedorf, Schweiz, 4. Dezember 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären an der kommenden Generalversammlung vom 15. April 2026 folgende Änderungen im Verwaltungsrat zur Genehmigung vorschlagen wird:

Lukas Braunschweiler, seit 2018 Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats, wird sich nicht zur Wiederwahl stellen.

Zu seinem Nachfolger als Präsident wird der Verwaltungsrat Matthias Gillner vorschlagen, den derzeitigen Vizepräsidenten des Verwaltungsrats.

Gitte Pugholm Aabo wird als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.



Gitte Pugholm Aabo war von 2019 bis 2023 Präsidentin und CEO des Geschäftsbereichs Hearing von GN Store Nord. Zuvor hatte sie von 1992 bis 2019 verschiedene Positionen bei LEO Pharma in Dänemark inne, unter anderem als Executive Vice President für Finanzen und IT, bevor sie 2008 zur Präsidentin und CEO ernannt wurde. In den letzten zehn Jahren war Gitte Pugholm Aabo als Mitglied oder Vorsitzende von Verwaltungsräten in verschiedenen Stiftungen und Unternehmen in Dänemark und Schweden tätig. Sie verfügt über einen MBA, ein Diplom in Betriebswirtschaft und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften vom Niels Brock Copenhagen Business College in Dänemark.

Mit ihrem fundierten Fachwissen in Finanzen und ihrer Erfahrung als CFO ist Gitte Pugholm Aabo bestens qualifiziert, als Finanzexpertin im Verwaltungsrat mitzuwirken. Sie wäre zudem bestens geeignet als Mitglied des Prüfungsausschusses.

