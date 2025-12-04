Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 4.12.2025, klo 9.00
Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Veikko Heikkilän kuolinpesä
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Satu Otala
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132653/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800197
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 4.4 EUR
(2): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 4.4 EUR
(3): Volyymi: 302 Yksikköhinta: 4.4 EUR
(4): Volyymi: 427 Yksikköhinta: 4.44 EUR
(5): Volyymi: 771 Yksikköhinta: 4.44 EUR
(6): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4.42 EUR
(7): Volyymi: 234 Yksikköhinta: 4.42 EUR
(8): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4.48 EUR
(9): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 4.6 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):
Volyymi: 2511 Keskihinta: 4.43968 EUR
ILKKA OYJ
Nasdaq Helsinki
Ilkka lyhyesti
Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.