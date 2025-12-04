BIC discontinue les activités de Rocketbook et de Skin Creative

Clichy, France – 4 décembre 2025 – Suite à une revue approfondie de Rocketbook et des activités tatouages regroupées sous Skin Creative, BIC annonce mettre un terme à celles-ci.

Les performances de ces activités n’étant pas alignées avec les ambitions du Groupe, BIC a décidé de cesser les activités opérationnelles de Rocketbook, Inkbox et Tattly d’ici le premier trimestre 2026.

Cette décision ne remet pas en cause les prévisions financières 2025 de BIC, et aura un impact minimal sur le chiffre d’affaires et la marge d’exploitation ajustée du Groupe en 2025.

Rob Versloot, CEO, a déclaré : « Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs de Rocketbook, Inkbox et Tattly pour leur travail et leur dévouement. Cependant, il est de ma responsabilité de m’assurer que chaque activité contribue à la croissance et à la rentabilité du Groupe. Malheureusement, Rocketbook et les activités Skin Creative n’ont pas délivré les résultats initialement attendus, leur chiffre d’affaires et leur rentabilité s’étant dégradés de manière significative depuis leur acquisition. Cette décision reflète ma détermination à aller de l’avant et à construire des fondations solides pour l’avenir de BIC. »

