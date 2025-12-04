Sapu Nano 推出具有广泛应用前景的 Deciparticle™ 纳米药物平台，可用于多种疏水性肽类、大环内酯类和聚酮类药物的制剂化

加利福尼亚州圣迭戈, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 临床阶段纳米药物公司 Sapu Nano 今日公布了最新研究数据，证实其专有的 Deciparticle™ 平台能够为多种结构多样的疏水性药物提供稳定且一致的制剂化方案——包括 mTOR 抑制剂、环肽、线性肽、子囊霉素类大环内酰胺以及聚酮化合物——同时保持小于 20 纳米的纳米颗粒尺寸，适用于静脉 (IV) 给药。

上述研究成果已在 2025 年圣安东尼奥乳腺癌研讨会 (SABCS) 上发布，进一步证实 Deciparticle™ 技术是一个化学性质多样、已具备 cGMP 条件的递送平台，有望支持不断扩展的肿瘤学和免疫学药物管线。

报告信息：PS4-04-21。Deciparticle™ Everolimus (Sapu003): From Cytostasis to Cytotoxicity via a Single mPEG Polymer and Clinic-Ready Manufacturing（Deciparticle™ 依维莫司 (Sapu003)：基于单一 mPEG 聚合物和临床可用的生产工艺，实现由抑制细胞生长到诱导细胞毒性的转变）。

大环内酯类 mTOR 抑制剂包括：西罗莫司 (Sirolimus)、替西罗莫司 (Temsirolimus)、瑞法罗莫司 (Ridaforolimus)、‌乌米罗莫司 (Umirolimus)、依维莫司 (Everolimus)

子囊霉素类大环内酰胺包括：他克莫司 (Tacrolimus) 和吡美莫司 (Pimecrolimus)

环肽与线性肽包括：环孢霉素 A（疏水性环状肽）和艾塞那肽（合成线性肽）

结果表明，该平台可处理紧凑型疏水性大环化合物和两亲性线性肽分子，为拓展基于肽类药物的研发管线提供了重要技术空间。

稳健且可扩展的 cGMP 生产能力

该平台依托 Sapu Nano 的 ISO-5 cGMP 设施，具备以下能力：

一锅法原料药大规模生产

无菌过滤

自动化灌装/精加工

冻干工艺制备稳定、可用于临床的药物制剂

批次间重现性高该

复溶后可保持数天至数周的稳定性

粒径精准可控，批次间一致性高



该 cGMP 基础设施能够快速可靠地将制剂转化为临床试验 1 期供应，每年支持多个 IND 申请。

“最新研究数据进一步证明，Deciparticle™平台已成为一个广泛的模块化纳米药物引擎，能够配制多种此前受溶解度和递送障碍限制的疏水性药物。”Sapu Nano 首席执行官 Vuong Trieu 博士表示。该平台超越了单一资产价值，拓展至肿瘤学、免疫学和肽类疗法等多个领域的多资产机遇。Sapu003 只是一个开始。”

关于 Sapu Nano

Sapu Nano 是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发 Deciparticle™ 纳米药物，旨在优化疏水性抗肿瘤药物及肽类疗法药物的体内递送。公司拥有一体化 ISO-5 cGMP 生产设施，可支持从制剂研发快速转化为临床试验供药。

如需了解更多信息，请访问 www.sapunano.com。