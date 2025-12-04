Sapu Nano 推出具有廣泛適用性的 Deciparticle™ 納米醫學平台，能夠製備多種疏水性胜肽類、大環內酯類和聚酮類藥物

加州聖地亞哥, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 臨床階段納米醫學公司 Sapu Nano 今天公佈最新數據，證明該公司專屬的 Deciparticle™ 平台能夠廣泛而且穩定地製備結構多元化的疏水性治療藥物，當中包括大環內酯類 mTOR 抑制劑 (macrolide mTOR inhibitor)、環狀胜肽 (cyclic peptide)、線性胜肽 (linear peptide)、阿斯可黴素大環內酯內酰胺 (ascomycin macrolactam) 和聚酮 (polyketide)，同時能維持精確至 20 納米以下納米粒子的特徵，適合作靜脈注射 (IV) 供藥用途。

這些研究結果已於 2025 年聖安東尼奧乳腺癌研討會 (San Antonio Breast Cancer Symposium，簡稱 SABCS) 上公佈，證實 Deciparticle™ 技術是一個在化學上用途廣泛、符合 cGMP 標準的供藥平台，具有支援不斷擴展的腫瘤學及免疫學藥物產品線的潛力。

簡報資訊：PS4-04-21。Deciparticle™ Everolimus (Sapu003): From Cytostasis to Cytotoxicity via a Single mPEG Polymer and Clinic-Ready Manufacturing（Deciparticle™ 依維莫司 (Sapu003)：透過單一 mPEG 聚合物和可供臨床使用的生產，實現從細胞抑製到細胞毒性的轉變）。

大環內酯類 mTOR 抑制劑包括：Sirolimus（西羅莫司）、Temsirolimus（替西羅莫司）、Ridaforolimus（利羅莫司）、Umirolimus（烏米莫司）、Everolimus（依維莫司）

阿斯可黴素大環內酯內酰胺包括：Tacrolimus（他克莫司）及 Pimecrolimus（吡美莫司）

環狀和線性胜肽包括：Cyclosporine A（環孢素 A，為疏水性環狀胜肽）及 Exenatide（艾塞那肽，為合成線性胜肽）

這些研究結果顯示，該平台能夠同時處理緊湊型疏水性大環分子及兩親性線性胜肽——對於以胜肽為基礎的治療藥物研發而言，這是一項重要的擴展。

完善及具擴展性的 cGMP 生產

該平台由 Sapu Nano 的 ISO-5 cGMP 設施提供支援，具備以下能力：

單釜式大宗藥物製造

無菌過濾

自動化灌裝／完成

冷凍乾燥成穩定、可供臨床使用 的藥物產品

高批次可重複性

復溶後可穩定保存數天至數星期

精密的粒徑控制，批次間的一致性、穩定性高



該 cGMP 基礎設施能迅速、可靠地將配方轉化為第 1 期臨床試驗用藥，支援每年多項新藥臨床試驗申請 (IND)。

Sapu Nano 行政總裁 Vuong Trieu 博士表示：「憑藉這些新數據，Deciparticle™ 平台已成為一個廣泛的模組化納米醫學引擎，能夠製備多種過往受到溶解度及藥物傳遞限制的疏水性藥物。這個平台超越了單一資產的價值，在腫瘤學、免疫學和胜肽類治療方面展現出跨資產的機遇， 而 Sapu003 只是個開始。」

關於 Sapu Nano

Sapu Nano 是一間臨床階段的生物科技公司，致力於開發 Deciparticle™ 納米醫學療法，目的在於完善疏水性腫瘤治療藥物及以胜肽為基礎治療藥物的傳遞。公司擁有符合 ISO-5 cGMP 標準的綜合生產設施，支援從藥物配方到臨床試驗供應的快速進程。

欲了解更多訊息，敬請瀏覽 www.sapunano.com。