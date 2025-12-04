Sapu Nano 推出具有廣泛適用性的 Deciparticle™ 納米醫學平台，能夠製備多種疏水性胜肽類、大環內酯類和聚酮類藥物

加州聖地亞哥, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 臨床階段納米醫學公司 Sapu Nano 今天公佈最新數據，證明該公司專屬的 Deciparticle平台能夠廣泛而且穩定地製備結構多元化的疏水性治療藥物，當中包括大環內酯類 mTOR 抑制劑 (macrolide mTOR inhibitor)、環狀胜肽 (cyclic peptide)、線性胜肽 (linear peptide)、阿斯可黴素大環內酯內酰胺 (ascomycin macrolactam) 和聚酮 (polyketide)，同時能維持精確至 20 納米以下納米粒子的特徵，適合作靜脈注射 (IV) 供藥用途。

這些研究結果已於 2025 年聖安東尼奧乳腺癌研討會 (San Antonio Breast Cancer Symposium，簡稱 SABCS) 上公佈，證實 Deciparticle技術是一個在化學上用途廣泛、符合 cGMP 標準的供藥平台，具有支援不斷擴展的腫瘤學及免疫學藥物產品線的潛力。

簡報資訊：PS4-04-21。Deciparticle Everolimus (Sapu003): From Cytostasis to Cytotoxicity via a Single mPEG Polymer and Clinic-Ready Manufacturing（Deciparticle 依維莫司 (Sapu003)：透過單一 mPEG 聚合物和可供臨床使用的生產，實現從細胞抑製到細胞毒性的轉變）

大環內酯類 mTOR 抑制劑包括：Sirolimus（西羅莫司）、Temsirolimus（替西羅莫司）、Ridaforolimus（利羅莫司）、Umirolimus（烏米莫司）、Everolimus（依維莫司）

阿斯可黴素大環內酯內酰胺包括：Tacrolimus（他克莫司）及 Pimecrolimus（吡美莫司）

環狀和線性胜肽包括：Cyclosporine A（環孢素 A，為疏水性環狀胜肽）及 Exenatide（艾塞那肽，為合成線性胜肽）

這些研究結果顯示，該平台能夠同時處理緊湊型疏水性大環分子及兩親性線性胜肽——對於以胜肽為基礎的治療藥物研發而言，這是一項重要的擴展。

完善及具擴展性的 cGMP 生產
該平台由 Sapu Nano 的 ISO-5 cGMP 設施提供支援，具備以下能力：

  • 單釜式大宗藥物製造
  • 無菌過濾
  • 自動化灌裝／完成
  • 冷凍乾燥成穩定、可供臨床使用 的藥物產品
  • 高批次可重複性
  • 復溶後可穩定保存數天至數星期
  • 精密的粒徑控制，批次間的一致性、穩定性高

該 cGMP 基礎設施能迅速、可靠地將配方轉化為第 1 期臨床試驗用藥，支援每年多項新藥臨床試驗申請 (IND)。

Sapu Nano 行政總裁 Vuong Trieu 博士表示：「憑藉這些新數據，Deciparticle 平台已成為一個廣泛的模組化納米醫學引擎，能夠製備多種過往受到溶解度及藥物傳遞限制的疏水性藥物。這個平台超越了單一資產的價值，在腫瘤學、免疫學和胜肽類治療方面展現出跨資產的機遇， 而 Sapu003 只是個開始。」

關於 Sapu Nano
Sapu Nano 是一間臨床階段的生物科技公司，致力於開發 Deciparticle納米醫學療法，目的在於完善疏水性腫瘤治療藥物及以胜肽為基礎治療藥物的傳遞。公司擁有符合 ISO-5 cGMP 標準的綜合生產設施，支援從藥物配方到臨床試驗供應的快速進程。

欲了解更多訊息，敬請瀏覽 www.sapunano.com

投資者及媒體聯絡人
Sapu Nano (US) LLC
投資者關係
ir@sapubio.com


