Telenor markerer 25 år på Oslo Børs

Telenor markerte i dag sitt 25-årsjubileum som børsnotert selskap på Oslo Børs. Siden børsnoteringen i 2000 har selskapet delt ut over 243 milliarder kroner til aksjonærene.

Rundt 70 gjester deltok på markeringen, blant dem digitaliseringsminister Karianne Tung.

Arrangementet inneholdt taler fra børsdirektør Øivind Amundsen, konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og finansdirektør Torbjørn Wist.

Børsdirektør Øivind Amundsen gratulerte Telenor med jubileet:

– Vi syns det er veldig gledelig at selskapene vi har notert her på Euronext Oslo Børs gjør det bra, utvikler seg og har en god reise – både kursmessig, men også virksomhetsmessig, og skaper arbeidsplasser og som bidrar inn i samfunnet. Det har Telenor gjort til de grader.

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer understreket Telenors samfunnsrolle:

– Telenor har vært en del av Norges digitale ryggrad i over 170 år, fra telegrafens tid til dagens høyteknologiske nettverk. Siden 2000 har vi investert over 100 milliarder kroner i norsk telekominfrastruktur. I dag sørger vi for at sykehus, industrier og millioner av mennesker kan være trygt tilkoblet. Hvis vi stopper, stopper samfunnet – og det ansvaret tar vi på største alvor.

Har skapt betydelige verdier

Siden børsnoteringen i 2000 har Telenor delt ut over 243 milliarder kroner til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp. Mer enn 190 milliarder av dette har vært ordinært utbytte.

– Vi har delt ut betydelige beløp til våre aksjonærer, og vi er godt rigget for å fortsette å skape verdier i årene som kommer. Vi skal levere det folk trenger, i dag og i morgen. Vi skal gripe muligheter og bygge løsninger som gir bærekraftig vekst, sa finansdirektør Torbjørn Wist.

En investering på 40 000 kroner i Telenor-aksjer ved børsnoteringen, med reinvestert utbytte, ville i dag vært verdt over 400 000 kroner – en tidobling på 25 år, tilsvarende nær 10 prosent årlig avkastning.

– Jeg gleder meg til å fortsette den spennende reisen vår. Fremtidens Telenor bygges av mennesker sammen med kundene våre. Når vi leverer trygg tilkobling og nytenkning, hjelper vi folk og virksomheter å lykkes, og skaper verdier for generasjoner fremover, fortsatte konsernsjef Schilbred Fasmer.

Nøkkeltall fra Telenors 25 år på børs:

Mer enn 243 milliarder kroner delt ut til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp.

Mer enn 190 milliarder kroner delt ut i ordinært utbytte.

Staten som største eier i Telenor har mottatt betydelige beløp som investor.

Telenor har investert over 100 milliarder kroner investert i norsk telekominfrastruktur siden 2000.

Markeringen ble avsluttet med et musikalsk innslag fra Emmy Mortvedt, som fremførte «I morgen» fra Folketeaterets versjon av musikalen Annie, før Fasmer og Wist ringte inn børsen fra balkongen.

Vedlegg