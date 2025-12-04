Axi asiste a la Jeddah Fintech Week 2025 y presenta sus productos y servicios

SÍDNEY, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder financiero en trading de CFD y divisas en línea, participó en la Jeddah Fintech Week 2025, que se celebró del 16 al 17 de noviembre en el Hilton Jeddah en Arabia Saudita.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la marca Axi y sus productos y últimas innovaciones, incluida la plataforma de trading Axi, cómo pueden elevar su negocio de corredor introductorio (IB) y afiliados al obtener ofertas exclusivas solo para eventos, o explorar cómo pueden acceder a hasta un millón de dólares en financiación de capital a través del innovador programa de asignación de capital del bróker, Axi Select. Los visitantes también experimentaron de cerca la sociedad del bróker con el ocho veces campeón de la Premier League, el Manchester City, ya que tuvieron oportunidades exclusivas de tomarse fotografías con recuerdos del Manchester City y las mascotas del club, traídos especialmente para el evento.

"Nuestra participación en la Jeddah Fintech Week de este año refleja el compromiso continuo de Axi de brindar a nuestros clientes la ventaja competitiva que necesitan para maximizar su potencial", afirmó Hannah Hill, directora de Marca y Patrocinio de Axi. "Nos enorgullece haber ganado el premio a la 'Plataforma de Trading más Innovadora'* y tener la oportunidad de mostrar nuestras herramientas y productos innovadores que ayudan a los operadores y socios a acelerar el crecimiento y redefinir lo que es posible en el cambiante panorama financiero actual".

En octubre, el bróker asistió a Forex Expo Dubai 2025 y fue reconocido con el premio a la "Mejor Experiencia de Trading"*. De manera similar, en 2024, el bróker fue distinguido con los premios de "Bróker más Confiable", "Bróker del Año" y “Empresa de Trading por Cuenta Propia más Innovadora"* de Finance Feeds.

Axi es una empresa mundial de trading de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para diversas clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

Para obtener más información o comentarios adicionales sobre Axi, escriba a: mediaenquiries@axi.com

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader LLC. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para más información, consulte nuestros Términos de servicio.

*Otorgados al Grupo de Empresas Axi.