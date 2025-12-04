Axi participe à la Jeddah Fintech Week 2025 et présente ses produits et services

SYDNEY, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un leader de la finance dans le domaine du trading en ligne de CFD et de devises, a participé à la Jeddah Fintech Week 2025, qui s’est déroulée les 16 et 17 novembre au Jeddah Hilton à Djeddah, en Arabie saoudite.

Les participants ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la marque Axi, ses produits et ses dernières innovations, notamment la plateforme de trading Axi, sur les opportunités en matière de développement de leur activité IB & Affiliate en bénéficiant d’offres exclusives réservées aux participants à l’événement, ou encore sur la manière de devenir trader financé grâce au programme innovant d’allocation de capital du courtier Axi Select, avec un accès possible à un financement allant jusqu’à 1 million de dollars USD. Les participants au salon ont également eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le partenariat de longue date du courtier avec le club de Manchester City, huit fois champion de la Premier League, et de prendre des photos exclusives des objets de collection de Manchester City et de la mascotte du club, spécialement convoyés pour l’événement.

« Notre participation à la Jeddah Fintech Week de cette année témoigne de l’engagement continu d’Axi visant à donner à nos clients l’avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour exploiter pleinement leur potentiel », a déclaré Hannah Hill, responsable de la marque et des partenariats chez Axi. « Nous sommes fiers d’avoir remporté le prix de la « Most Innovative Trading Platform »* (Plateforme de trading la plus innovante) tout en ayant l’occasion de présenter nos outils et produits innovants qui permettent aux traders et à nos partenaires d’accélérer leur croissance et de redéfinir les possibilités dans le paysage financier actuel en constante évolution. »

En octobre, le courtier a participé au salon Forex Expo Dubai 2025 et a reçu le prix « Best Trading Experience »* (Meilleure expérience de trading). De même, en 2024, le courtier a récemment été nommé « Most Reliable Broker » (Courtier le plus fiable), « Broker of the Year » (Courtier de l’année) et « Most Innovative Proprietary Trading Firm » (Société de trading propriétaire la plus innovante)* par Finance Feeds.

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.