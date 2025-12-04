アクシ (Axi)、ジェッダ・フィンテック・ウィーク2025 (Jeddah Fintech Week 2025) に参加し、商品およびサービスを紹介

シドニー発, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDおよびFXトレーディングにおける金融リーダーであるアクシは、サウジアラビアのヒルトン・ジェッダで11月16日から17日に開催されたジェッダ・フィンテック・ウィーク2025に参加した。

イベントの参加者は、アクシのトレーディングプラットフォーム、イベント期間中のみ利用可能な限定特典を獲得してIBおよびアフィリエイト事業を向上させる方法、同ブローカーの革新的な資本配分プログラムである「アクシ・セレクト (Axi Select)」を通じて最大100万米ドル (約1億5,565万円) の資金調達にアクセスする方法をはじめとして、その他数々のアクシ・ブランドとその商品、最新のイノベーションの詳細を知る機会を得た。 また、同ブローカーがプレミアリーグ (Premier League) の8回の優勝歴を誇るマンチェスター・シティ (Man City) と長年築いてきたパートナーシップを来場者に体感してもらうため、同イベントのために特別に用意されたマンチェスター・シティの記念品やクラブのマスコットたちと共に写真を撮影する特別な機会も提供された。

「今年のジェッダ・フィンテック・ウィークへの参加は、顧客の潜在能力を最大限に引き出すために必要な競争力を強化するという、アクシの継続的な取り組みを示しています」と、アクシのブランド・スポンサーシップ責任者ハンナ・ヒル (Hannah Hill) は述べている。 「私たちは「最も革新的なトレーディングプラットフォーム (Most Innovative Trading Platform)*」に選ばれて光栄です。また、トレーダーやパートナーの成長を加速させ、今日の急速に進化する金融環境において可能なことを再定義するために役立つ当社の革新的なツールと商品を紹介する機会を得ました。」

10月、アクシは、フォレックス・エキスポ・ドバイ2025 (Forex Expo Dubai 2025) にも出展し、「ベスト・トレーディング・エクスペリエンス (Best Trading Experience)」賞*を受賞した。 同様に、2024年には、ファイナンスフィード (Finance Feeds) により、「最も信頼できるブローカー」、「ブローカー・オブ・ザ・イヤー」、「最も革新的なプロップファーム」のタイトル*を授与された。

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、 mediaenquiries@axi.com まで問い合わせされたい。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダーLLC (AxiTrader LLC) の顧客のみが利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

*アクシ・グループ企業に付与された。