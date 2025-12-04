Axi, Jeddah Fintech Week 2025에 참가해 자사 제품 및 서비스 대거 선보여

시드니, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 FX 트레이딩 분야의 선도 금융 기업인 Axi가 2025년 11월 16~17일 사우디아라비아 제다 힐튼에서 열린 Jeddah Fintech Week 2025에 참가했다.

참가자들은 Axi 브랜드와 다양한 제품, 그리고 최신 혁신 기술에 대해 자세히 알아볼 수 있는 기회를 가졌다. 여기에는 Axi 트레이딩 플랫폼, 행사 한정의 특별 혜택을 통해 IB 및 어필리에이트 비즈니스를 성장시키는 방법, 그리고 브로커의 혁신적 자본 배분 프로그램인 Axi Select를 통해 최대 100만 달러의 자본 지원을 받을 수 있는 기회 등이 포함되었다. 방문객들은 또한 Axi와 프리미어리그 8회 우승팀 맨체스터 시티(Man City) 간의 파트너십을 가까이에서 체험할 수 있었다. 행사장에는 맨시티 기념품과 구단 마스코트들이 특별히 마련되어, 방문객들을 위한 독점 포토 세션도 진행되었다.

Axi 브랜드 및 스폰서십 총괄 책임자 한나 힐(Hannah Hill)은 “Axi가 올해 Jeddah Fintech Week에 참여한 것은 고객들이 잠재력을 극대화하는 데 필요한 경쟁 우위를 제공하겠다는 우리의 지속적인 의지를 보여주는 것이다.”라고 강조했다. 그는 이어 “이번 행사에서 ‘최고 혁신 트레이딩 플랫폼(Most Innovative Trading Platform)’ 상을 수상하게 되어 매우 자랑스럽다. 또한 빠르게 진화하는 오늘의 금융 환경에서 트레이더와 파트너들이 성장을 가속하고 새로운 가능성을 열 수 있도록 돕는 Axi의 혁신적 도구와 제품을 선보일 기회를 갖게 되어 기쁜 마음”이라고 소감을 전했다.

Axi는 지난 10월 Forex Expo Dubai 2025에 참가해 ‘최고의 트레이딩 경험(Best Trading Experience)’ 상을 수상했으며, 2024년에도 Finance Feeds로부터 ‘가장 신뢰할 수 있는 브로커(Most Reliable Broker)’, ‘올해의 브로커(Broker of the Year)’, ‘최고 혁신 사내 트레이딩 기업(Most Innovative Proprietary Trading Firm)’ 상을 수상한 바 있다.

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 브랜드이다. Axi는 외환(Forex), 주식, 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD 상품을 제공한다.

Axi에 대한 추가 정보나 코멘트가 필요할 경우 다음 계정으로 문의할 수 있다: mediaenquiries@axi.com

Axi Select 프로그램은 AxiTrader LLC 고객에게만 제공된다. CFD 거래는 높은 투자 손실 위험을 수반한다. 본 콘텐츠는 일부 지역에서 제공되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 Axi의 서비스 약관을 참고하기 바란다.

*해당 수상 내역은 Axi 그룹 전체에 부여된 것이다.