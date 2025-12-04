Axi Hadir ke Minggu FinTech Jeddah 2025, Mempamerkan Produk dan Perkhidmatan Mereka

SYDNEY, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, sebuah peneraju kewangan dalam perdagangan CFD dan FX dalam talian, telah menyertai Minggu FinTech Jeddah 2025 yang diadakan pada 16-17 November, di Hilton Jeddah di Arab Saudi.

Para hadirin berpeluang untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenama Axi serta produk dan inovasi terbaharunya, termasuk platform dagangan Axi, cara mereka boleh meningkatkan perniagaan IB dan Afiliasi dengan mendapatkan tawaran eksklusif khas acara, atau meneroka cara mengakses dana modal sehingga USD 1 Juta melalui program peruntukan modal inovatif broker tersebut, Axi Select. Para pengunjung juga merasai pengalaman kerjasama broker tersebut dengan Juara Liga Perdana lapan kali, Man City secara dekat – dengan peluang bergambar eksklusif bersama cenderamata Man City dan maskot kelab yang dibawa khas untuk acara tersebut.

“Penyertaan kami dalam Minggu FinTech Jeddah tahun ini mencerminkan komitmen berterusan Axi untuk memperkasa pelanggan kami dengan kelebihan daya saing yang mereka perlukan bagi memaksimumkan potensi mereka,” kata Hannah Hill, Ketua Jenama dan Penajaan di Axi. “Kami berbangga kerana telah memenangi anugerah untuk 'Platform Dagangan Paling Inovatif'* sambil berpeluang mempamerkan alatan dan produk inovatif kami yang membantu pedagang dan rakan kongsi mempercepatkan pertumbuhan dan mentakrifkan semula kemungkinan dalam landskap kewangan yang berkembang pesat hari ini.”

Pada bulan Oktober, broker tersebut telah menghadiri Ekspo Forex Dubai 2025 dan diiktiraf dengan anugerah ‘Pengalaman Dagangan Terbaik’*. Begitu juga, pada tahun 2024, broker tersebut telah dianugerahkan dengan anugerah ‘Broker Paling Boleh Dipercayai’; ‘Broker Tahun Ini’ dan ‘Firma Dagangan Proprietary Paling Inovatif’* daripada Finance Feeds.

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader LLC. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Kandungan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami.

*Diberikan kepada Axi Group of Companies.