Axi 亮相 2025 年吉达金融科技周，展示产品与服务

悉尼, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在线差价合约 (CFD) 与外汇 (FX) 交易领域的金融领导品牌 Axi，于 2025 年 11 月 16 日至 17 日参加了在沙特阿拉伯吉达希尔顿酒店举办的 2025 吉达金融科技周。

与会者得以深入了解 Axi 品牌及其最新产品创新（包括 Axi 交易平台），并探索如何提升其 IB 和联盟业务以获得活动专属交易机会，或了解如何通过该经纪商的创新资本配置计划 Axi Select 获取高达 100 万美元的资金支持。 参观者还近距离感受了该经纪商与八次英超冠军得主 Man City 的合作历程，同时与 Man City 纪念品及俱乐部吉祥物独家合影留念——这些均为此次活动特别呈献。

“我们参与本届吉达金融科技周，体现了 Axi 的一贯承诺——赋能客户，使其获得最大化自身潜力所需的竞争优势，”Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 表示。 “我们深感荣幸，不仅荣膺‘最具创新交易平台’ (Most Innovative Trading Platform) 奖*，并借此机会展示我们创新的工具和产品。这些工具和产品能够帮助交易者和合作伙伴加速增长，并在当今快速发展的金融环境中重新定义可能性。”

10 月，该经纪商参加了 2025 年迪拜外汇博览会，并荣获“最佳交易体验” (Best Trading Experience) 奖*。 同样，在 2024 年，该经纪商还荣获 Finance Feeds 颁发的“最可靠经纪商” (Most Reliable Broker) 奖、“年度经纪商” (Broker of the Year) 奖和“最具创新自营交易公司” (Most Innovative Proprietary Trading Firm) 奖*。

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有成千上万的客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

*授予 Axi 集团公司。