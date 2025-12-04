BOLLORE SE : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

BOLLORE SE

Raison sociale de l’émetteur : Bolloré SE

Société Européenne

Capital : 449 451 648,32 euros

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric

055 804 124 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL

DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2025 :





Total actions émises



2 809 072 802



Total droits de vote



5 079 819 128



Total droits de vote exerçables en assemblée



5 064 496 290

Le 4 décembre 2025



BOLLORÉ SE

31-32, quai de Dion Bouton - 92811 Puteaux Cedex – France. Tél. : +33 1 46 96 44 33 – www.bollore.com

