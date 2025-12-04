



















4. december 2025

Ekstraordinær generalforsamling i Sydbank – Fusionen godkendt

Sydbank har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor fusionen mellem Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S blev behandlet i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de fuldstændige forslag.

Fusionen blev godkendt af generalforsamlingen i overensstemmelse med den fremlagte fælles fusionsplan- og redegørelse dateret den 29. oktober 2025. Fusionen afventer nu alene Finanstilsynets godkendelse og Erhvervsstyrelsens registrering.

De foreslåede vedtægtsændringer som følge af fusionen blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslaget om ændring af bestyrelseshonorarerne for 2026 blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen.



Bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med 21.737.530 kr. ved annullering af 2.173.753 stk. aktier a 10 kr. blev godkendt. Vedtagelsen medfører en ændring af vedtægternes § 2, stk. 1 med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse.

