Les ventes du marché immobilier de Québec plafonnent en novembre dans un contexte de pénurie de propriétés

En novembre 2025, 875 transactions résidentielles ont été réalisées dans la région de Québec, ce qui représente un recul de 4 % par rapport à novembre 2024. Il faut toutefois rappeler que ce mois avait été exceptionnellement actif. Dans les faits, la performance actuelle demeure remarquable alors que novembre 2025 s’est avéré le quatrième meilleur mois de novembre en 25 ans.

Seule catégorie en croissance, les plex ont poursuivi leur ascension avec une hausse de 19 %. Les 92 ventes enregistrées constituent la deuxième meilleure performance en 25 ans pour ce mois. À l’opposé, les ventes d’unifamiliales ont fléchi de 3 %, tandis que celles des copropriétés ont reculé de 13 %.

Géographiquement, 554 ventes ont été conclues dans l’Agglomération de Québec, un repli de 6 %. La Rive-Sud a connu le même sort, où les 200 transactions ont représenté une diminution de 10 %. Seule la Périphérie Nord a déjoué la tendance, affichant une progression spectaculaire de 27 %.

Les inscriptions en vigueur ont continué de s’effriter, accentuant la pénurie de propriétés. À peine 1 040 maisons unifamiliales étaient disponibles (-24 %), 490 copropriétés (-14 %) et 227 plex (-13 %). Après 22 mois de recul continu, l’inventaire ne représente plus qu’environ le tiers de sa moyenne des dix dernières années.

Les conditions demeurent extrêmement favorables aux vendeurs, ce qui se reflète dans la hausse des prix et la rapidité des ventes.

Les propriétés se sont vendues en un temps record. Il a fallu, en moyenne, 27 jours pour vendre un plex (-16), 26 jours pour une unifamiliale (-14) et 24 jours pour une copropriété (-32).

Pour un troisième mois consécutif, le prix médian des plex a bondi de plus de 20 %, atteignant +23 % en novembre (552 000 $). Les copropriétés ont suivi avec +16 % (320 000 $), tandis que les unifamiliales ont grimpé de 13 % (453 500 $).



QUÉBEC, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de novembre 2025. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Québec se sont chiffrées à 875 transactions en novembre, ce qui représente une diminution de 4 % par rapport à la même période en 2024.

Malgré le ralentissement observé en novembre, la région de Québec demeure l’un des marchés les plus dynamiques au Québec. « Avec une hausse de 6 % des ventes résidentielles entre janvier et novembre, 2025 s’annonce comme la deuxième meilleure performance des 25 dernières années. En parallèle, l’offre historiquement faible est frappante. Ces conditions témoignent d’une année marquée par un marché extrêmement compétitif », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché, APCIQ.

« Malgré la hausse des prix et la rareté des propriétés, la région de Québec conserve un avantage clé : les revenus après impôts des familles sont parmi les plus élevés de la province. Le poids des paiements hypothécaires dans le budget des ménages s’élève à 25 %, soit nettement en dessous de la moyenne provinciale, comme le démontre notre récente étude sur l’abordabilité. Les acheteurs sont par conséquent encore très actifs dans le marché » précise Hélène Bégin, économiste-experte à l’APCIQ.





