ビットゲットとフリアン・アルバレスが提携し、ゲットエージェントがどのように全てのトレーダーのよりスマートな取引を実現するのかを披露

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、ラ・リーガ (LALIGA) とのコラボレーションシリーズの第2弾ビデオを公開した。今回の主役は、サッカーチャンピオンのフリアン・アルバレス (Julián Alvarez) と、同取引所のAI搭載型暗号資産アシスタント、ゲットエージェント (GetAgent) である。 この新作ビデオは、アルバレスの 「秘密のコーチ 」が実は人間ではなく、世界一流のフォワードがフィールドを読むのと同じように、素早く考え、パターンを読み、トレーダーがより鋭い決断を下せるよう支援するために作られたAIなのだという、遊び心にあふれた展開になっている。

このビデオでは、ピッチサイドのインテリジェンスとトレーディング戦略を融合させ、ゲットエージェントがリアルタイムでユーザーに提供するデータ主導のシグナルが、大きなプレッシャーがかかる場面でアルバレスを駆り立てる直感にいかによく似ているかを示している。 過去数ヶ月に、ゲットエージェントは、ユーザーがAIを駆使してパーソナライズされたBTC市場アートを生成した世界的な瞬間となった「ビットコイン・ウォールペーパー・デイ (Bitcoin Wallpaper Day)」や、実践的な対話型学習を通じて初心者をガイドする継続的なAIトレーディング・キャンプ (AI Trading Camp) で、その文化的な吸引力をすでに実証している。 これらのタッチポイントは共に、ビットゲットがこのキャンペーンよりずっと前から、いかにAI主導の取引文化を形成してきたかを浮き彫りにしている。 フリアンの登場により、ゲットエージェントは目立たない商品ブレークスルーから、ユーザーに認知され、毎日接するパーソナリティへと変貌し、そのストーリーの次のレイヤーとなる。

ビットゲットの最高マーケティング責任者であるイグナチオ・アギーレ (Ignacio Aguirre) は、このコラボレーションが、エリートサッカーとスマートトレーディングが共有している真実を捉えていると述べた。 「偉大な選手は運で決まるのではなく、準備、タイミング、適切な指導によって決まります。 ゲットエージェントは、生データを自信を持って行動できる意思決定へと変換することで、トレーダーに同じ利点をもたらします。 フリアンとのパートナーシップにより、適切なインテリジェンスがいかにゲームを変えられるかを、親しみやすい方法で示すことができます。」

フリアン・アルバレスのスポットは、AI、取引ツール、文化的なストーリーテリングが単一のエコシステムで融合する、ビットゲットのUEXビジョンの拡大を継続している。 ビットゲットが従来の取引所の枠を超えて進化する中で、ゲットエージェントのような機能は、プロフェッショナル級のインテリジェンスと日常的な使いやすさをユーザーに提供するという、広範な戦略の中心に位置している。

最高の暗号資産AIは、さらに賢くなりつつある。 ビットゲットは、ゲットエージェントの新しいモードを準備中で、このアシスタントは、迅速な市場洞察から、より深くより直感的な分析へと展開され、ユーザーがほんの数秒で躊躇から確信に満ちた意思決定へと移行できるよう支援する。

フリアン・アルバレス出演の新しいビデオは、現在ビットゲットのプラットフォーム上で公開中であり、UEX時代における文化、スポーツとよりスマートな取引を融合させるという、同ブランドのコミットメントを継続している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP 価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを、すべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

