Bitget, 훌리안 알바레즈와 협업… GetAgent가 트레이더를 더 똑똑하게 플레이하게 만드는 방법 공개

빅토리아 세이셸, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 LALIGA 컬래버레이션 시리즈의 두 번째 영상을 공개했다. 이번 영상의 주인공은 축구 챔피언 훌리안 알바레즈(Julián Álvarez)와 Bitget의 AI 기반 크립토 어시스턴트 GetAgent이다. 새 영상은 유쾌한 반전으로 이야기를 펼친다. 알바레즈의 “비밀 코치”는 사람이 아니라, 빠르게 생각하고 패턴을 읽으며 월드클래스 공격수가 경기장을 읽어내듯 트레이더가 더 날카로운 결정을 내리도록 돕기 위해 설계된 AI라는 설정이다.

영상은 경기장의 인사이트와 트레이딩 전략을 자연스럽게 연결한다. 알바레즈가 높은 압박 속에서 발휘하는 직감이, GetAgent가 사용자에게 실시간으로 제공하는 데이터 중심 신호와 닮아 있다는 점을 보여주는 방식이다. 지난 몇 달 동안 GetAgent는 이미 여러 문화적 순간에서 영향력을 입증해 왔다. 사용자들이 AI를 통해 자신만의 BTC 시장 아트를 생성한 Bitcoin Wallpaper Day, 그리고 초보자를 실전 중심의 대화형 학습으로 안내하는 AI Trading Camp가 그 예다. 이러한 접점들은 Bitget이 이번 캠페인 이전부터 AI 기반 트레이딩 문화를 형성해 왔음을 보여준다. 그리고 이제 훌리안 알바레즈의 등장은 그 스토리에 새로운 층위를 더한다. GetAgent를 조용한 제품 혁신에서 사용자가 매일 인지하고 상호작용하는 하나의 ‘개성 있는 존재’로 확장시키는 순간이기 때문이다.

Bitget 최고마케팅책임자(CMO) 이그나시오 프랑코(Ignacio Franco)는 이번 협업이 엘리트 축구와 스마트 트레이딩이 공유하는 진실을 잘 담아냈다고 밝혔다. 그러면서 그는 “위대한 선수는 운으로 만들어지지 않는다. 준비, 타이밍, 그리고 올바른 조언이 이들을 만들게 된다. GetAgent는 방대한 데이터를 트레이더가 자신 있게 실행할 수 있는 결정으로 바꿔 주며, 동일한 이점을 제공한다. 훌리안과의 협업을 통해 ‘올바른 인텔리전스가 어떻게 판을 바꿀 수 있는지’를 누구나 이해할 수 있는 방식으로 보여줄 수 있었다.”고 설명했다.

훌리안 알바레즈 영상은 AI, 트레이딩 도구, 문화적 스토리텔링이 하나의 생태계에서 결합되는 Bitget의 UEX 비전 확장을 이어간다. Bitget이 전통적 거래소의 경계를 넘어 진화함에 따라, GetAgent와 같은 기능은 사용자에게 전문가급 인텔리전스와 일상적 사용성을 제공하기 위한 더 큰 전략의 중심에 자리하게 되었다.

최고의 크립토 AI는 더 똑똑해지고 있다. Bitget은 GetAgent가 단순한 빠른 시장 인사이트를 넘어서 더 깊고 직관적인 분석을 제공하는 새로운 모드를 준비 중이며, 이를 통해 사용자가 망설임에서 벗어나 몇 초 만에 확신 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

훌리안 알바레즈와 함께한 Bitget의 신규 영상은 현재 Bitget의 모든 플랫폼에서 공개되었으며, UEX 시대에 문화·스포츠·스마트 트레이딩을 결합하려는 브랜드의 비전을 계속 이어가고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

