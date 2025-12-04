Bitget dan Julián Alvarez Berganding Bahu untuk Menunjukkan Cara GetAgent Membantu Setiap Pedagang Melabur dengan Lebih Bijak

VICTORIA, Seychelles, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah melancarkan video kedua dalam siri kolaborasi LALIGA, kali ini menampilkan juara bola sepak Julián Alvarez bersama pembantu kripto berkuasa AI milik bursa tersebut, GetAgent. Filem baharu ini tampil dengan sentuhan kreatif yang menghiburkan: “jurulatih rahsia” Alvarez bukanlah seorang individu, sebaliknya sebuah AI yang dibina untuk berfikir pantas, membaca corak dan membantu pedagang membuat keputusan yang lebih tajam, sama seperti seorang penyerang bertaraf dunia membaca pergerakan di padang.

Video ini menggabungkan kecerdasan taktikal di tepi padang dengan strategi dagangan, memperlihatkan bagaimana naluri yang mendorong Alvarez dalam saat penuh tekanan mencerminkan isyarat berasaskan data yang disampaikan GetAgent kepada pengguna dalam masa nyata. Sepanjang beberapa bulan lalu, GetAgent telah membuktikan daya tarikannya dalam budaya global melalui Bitcoin Wallpaper Day — satu detik di mana pengguna menghasilkan seni pasaran BTC peribadi menggunakan AI — serta AI Trading Camp yang sedang berlangsung, yang membimbing pendatang baharu melalui pembelajaran interaktif secara langsung. Bersama-sama, momen interaksi ini memperlihatkan bagaimana Bitget telah membentuk budaya dagangan yang dipacu AI jauh sebelum wujudnya kempen ini. Penampilan Julián kini menjadi lapisan seterusnya dalam naratif tersebut, menjadikan GetAgent bukan sekadar pencapaian produk yang senyap tetapi satu personaliti yang dikenali dan berinteraksi dengan pengguna setiap hari.

Ignacio Franco, Ketua Pegawai Pemasaran di Bitget, berkata kerjasama ini mencerminkan satu kebenaran bersama antara bola sepak elit dan dagangan pintar. “Pemain hebat tidak ditentukan oleh nasib, tetapi oleh persediaan, masa yang tepat dan bimbingan yang betul. GetAgent membawa kelebihan yang sama kepada pedagang dengan mengubah data mentah menjadi keputusan yang boleh dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Bekerjasama dengan Julián membolehkan kami menunjukkan, dengan cara yang mudah difahami, cara kecerdasan yang tepat boleh mengubah permainan.”

Penampilan Julián Alvarez ini meneruskan pengembangan visi UEX Bitget, di mana AI, alat dagangan dan penceritaan berasaskan budaya bertemu dalam satu ekosistem. Ketika Bitget berkembang melangkaui batasan bursa tradisional, ciri seperti GetAgent berada di pusat strategi yang lebih luas untuk menyediakan pengguna dengan kecerdasan bertaraf profesional dan kebolehgunaan harian.

AI kripto terbaik kini menjadi semakin pintar. Bitget sedang menyediakan mod baharu untuk GetAgent yang membawa pembantu ini daripada cerapan pasaran pantas kepada analisis yang lebih mendalam dan intuitif, sekali gus membantu pengguna bergerak daripada keraguan kepada keputusan yakin dalam hanya beberapa saat.

Video baharu bersama Julián Alvarez kini disiarkan si seluruh platform Bitget, meneruskan komitmen jenama untuk menggabungkan budaya, sukan dan dagangan yang lebih pintar dalam era UEX.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

