ŽEMAITIJOS PIENAS įsigis savų akcijų

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad pasibaigus savų akcijų supirkimui, Bendrovė įsigis 543 931 vnt. akcijų, už kurias bus sumokėta 1 305 434,40 euro (be tarpininkavimo mokesčių).
Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 1 000 000 vnt. akcijų, pasiūlyta 543 931 vnt. akcijų. Akcijos supirkimo kaina – 2,40 euro už vieną akciją.
Akcijų supirkimas per Nasdaq CSD SE prasidėjo 2025 m. lapkričio 26 d., baigėsi - 2025 m. gruodžio 3 d.
Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyks 2025 m. gruodžio 5 d.
Daugiau informacijos apie akcijų supirkimo procesą čia: Dėl savų akcijų supirkimo
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Arnas Matuzas
Teisės skyriaus vadovas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt