QUADIENT SA: Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote

Etabli en application de l’article 223.11 du Règlement Général

de l’Autorité des Marchés Financiers

Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560

Au 30 novembre 2025 Nombre total d’actions 34 468 912 Nombre total de droits de vote théorique 34 468 912 Nombre de droits de vote net 33 890 976

