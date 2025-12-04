Coloplast A/S - Beslutninger på den ordinære Generalforsamling 2025

I dag, den 4. december 2025, afholdt Coloplast A/S sin ordinære generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Årsrapporten for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt.

Forslag om udbetaling af udbytte for året på 18,00 kr. pr. aktie à nominelt 1 kr. blev godkendt. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie à nominelt 1 kr., der blev udbetalt i forbindelse med Coloplast A/S’ halvårsresultat, bliver det samlede udbytte for regnskabsåret 2024/25 således 23,00 kr. pr. aktie à nominelt 1 kr.

Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt.

Vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen for regnskabsåret 2025/26 blev godkendt.

Vederlagspolitikken blev godkendt.

Lars Rasmussen genopstillede ikke til bestyrelsen. Jette Nygaard-Andersen, Niels Peter Louis-Hansen, Annette Brüls, Carsten Hellmann og Marianne Wiinholt blev genvalgt til bestyrelsen. Derudover blev Niels B. Christiansen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Coloplast A/S’ revisorer. Valget gælder for både den lovpligtige finansielle rapportering og revisionsopgaver i relation til bæredygtighedsrapportering.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage visse registreringer hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder.

Umiddelbart efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen Jette Nygaard-Andersen som formand og Niels Peter Louis-Hansen som næstformand.

Ud over de medlemmer af bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen, består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen og Roland Vendelbo Pedersen.

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.



The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag. Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want.

A simple solution that makes a difference.

Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.









