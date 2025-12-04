ARGAN et DECATHLON : une ambition bas carbone commune

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, jeudi 4 décembre 2025 – 18h30

ARGAN et DECATHLON : une collaboration durable pour un patrimoine logistique bas carbone

Répartis sur l'ensemble du territoire et totalisant plus de 170 000 m² de surfaces logistiques, les quatre entrepôts loués par ARGAN à DECATHLON constituent des plateformes clés dans la chaîne de distribution de la marque en France et en Europe.

Engagés depuis plusieurs années dans une démarche commune de réduction de l’empreinte carbone de leurs activités, ARGAN et DECATHLON franchissent aujourd’hui une nouvelle étape majeure de leur partenariat en modernisant entièrement les systèmes de chauffage de leurs sites afin d'en améliorer significativement la performance énergétique.

Les chaudières gaz ont été remplacées par des pompes à chaleur dernière génération, une solution performante permettant de réduire fortement la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Cette démarche s’intègre pleinement dans la politique environnementale ambitieuse portée par ARGAN.

La mise en service simultanée de ces équipements sur les quatre sites marque la réussite d’un chantier coordonné et réalisé en site occupé, sans aucune perturbation des activités logistiques.

Un impact environnemental majeur : 700 tonnes de CO₂ évitées chaque année, soit l’équivalent des émissions annuelles de 120 Français.

Ce projet s’inscrit pleinement dans l’objectif d’ARGAN de réduire les émissions carbone de son patrimoine devant passer de 24 000 tonnes en 2022 à 12 000 tonnes en 2030, soit une réduction de 50%.



Un partenariat qui reflète l’ADN d’ARGAN

Ce déploiement illustre pleinement l’ADN d’ARGAN : accompagner ses clients-locataires dans l’évolution de leur maillage logistique vers des solutions toujours plus performantes, résilientes et décarbonées. La capacité d’ARGAN à proposer et piloter des solutions techniques adaptées à chaque site renforce l’efficacité énergétique du patrimoine et contribue à la performance de ses partenaires.

Stéphane CASSAGNE, Directeur du développement et de l’Asset Management d’ARGAN :

« Le déploiement coordonné de pompes à chaleur sur l’ensemble des entrepôts DECATHLON illustre la force de notre partenariat et notre capacité à apporter des solutions efficaces, durables et immédiatement opérationnelles. La réduction de 700 tonnes de CO₂ par an est un résultat concret qui contribue directement à nos objectifs climatiques. »

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





