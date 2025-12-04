SAFE - Résultats annuels 2024 - Mise à disposition du rapport annuel 2024

Résultats annuels 2024

Mise à disposition du rapport annuel 2024

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 4 décembre 2025 – 20h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF) (la « Société ») annonce ses résultats annuels et avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2024.

Cette publication tardive des résultats résulte d’une grande difficulté pour la nouvelle gouvernance, en place depuis décembre 2023, à avoir pu consolider les comptes du Groupe, notamment en raison de l’application nouvelle de normes IFRS pour ses filiales étrangères.

Compte de résultat consolidé – en milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d’affaires 5 041 5 810 Achats consommés (2 391) (1 487) Charges externes (4 868) (2 296) Charges de personnel (3 020) (5 464) Impôts et taxes (59) (104) Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (802) (2 875) Autres produits et charges opérationnels courants (1 815) 46 Résultat opérationnel courant (7 914) (6 372) Produits opérationnels non courants 5 958 629 Charges opérationnelles non courantes (292) (444) Autres produits et charges opérationnels non courants 5 667 185 Dépréciations des écarts d’acquisition (1 792) Résultat opérationnel (2 247) (7 978) Coût de l’endettement financier net (2 121 506) (138) Autres produits et charges financiers 259 639 (263 200) Résultat financier (1 861 867) (263 338) Impôts sur les résultats (65 210) 65 872 Résultat net de l’ensemble consolidé (1 929 323) (205 444) Résultat net (Part du Groupe) (1 929 323) (205 444)

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes au 31 décembre 2024, le 26 novembre 2025.

Le Groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 5 041 k€ pour l'exercice 2024, en recul de 13,2 % par rapport à l'exercice précédent. Ce repli de 13,2 % s’explique notamment par la reconfiguration du Groupe engagée par la nouvelle direction qui reposait sur trois axes essentiels :

- Nouvelle organisation industrielle entre les sites de production français et tunisien

qui permettra d’augmenter les capacités d’usinage du Groupe et de réduire les

délais de production ;

- Relocalisation de Safe Orthopaedics à Fleurieux-sur-l’Arbresle ;

- Restructuration commerciale de Safe Orthopaedics au profit d’une stratégie par

agents commerciaux en France permettant un meilleur maillage territorial.

Le résultat opérationnel est une perte de (2 247) k€ au 31 décembre 2024 comparé à une perte de (7 978) k€ au 31 décembre 2023. Il est néanmoins à noter que le résultat opérationnel est principalement impacté par la comptabilisation de 5 M€ de régularisation résultant des jugements du 5 novembre 2024.

Le résultat financier 2024 est négatif et s’établit à -1 862 M€. Il inclut la charge financière de 2 122 M€ correspondant aux pénalités appliquées lors des conversions d’obligations réalisées sur l’exercice alors que le cours de bourse de l’action Safe était inférieur à sa valeur nominale.

Après prise en compte du résultat financier négatif et de l’impôt différé passif de 65,2 M€, le résultat net est une perte de 1 929,3 M€ comparée à une perte de 205,4 M€ constatée à l’issue de l’exercice 2023.

La trésorerie et équivalents de trésorerie de 312 k€ à fin décembre 2024 correspondent aux disponibilités pour 317 k€ contre 780 k€ en 2023. A l’ouverture, les disponibilités étaient de 780 k€ et de 317 k€ à la clôture. La diminution de la trésorerie s’explique en partie par la sortie du redressement judiciaire fin 2024 et au commencement au paiement des honoraires liés à l’application du plan et au début de l’apurement des dettes.

Dans ce contexte d’incertitude, le Groupe a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie pour les douze prochains mois au mieux des informations disponibles à date. Ces prévisions intègrent notamment les hypothèses de tirage de 2 500 k€ sur le programme d’OCEANE d’ici août 2026 ou équivalent, le rapprochement du Groupe avec la société Spine UP (USA) pour acquérir de nouveaux débouchés, avec un élargissement de l’offre globale des deux entités, ou encore une accélération du développement commercial de SAFE Medical afin d’utiliser au mieux ses capacités de production et les investissements réalisés.

Sur la base de ces prévisions et hypothèses, la Direction a estimé que les besoins de trésorerie du Groupe seraient couverts pour les 12 prochains mois et a donc, dans ce contexte, établi ses comptes consolidés en application du principe de la continuité d’exploitation.

Au 31 décembre 2024, l’endettement financier net est de 10 787 k€ versus 268 050 k€ en 2023 et les capitaux propres du Groupe sont négatifs à (8 422) k€ versus (202 354) k€ en 2023, fortement impactés par la réduction de capital opérée durant l’exercice afin de compenser les pertes 2024.

Le Commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels 2024 sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, il attire l’attention sur la « Continuité d’exploitation et hypothèses relatives » - note 3 de l’annexe des comptes annuels.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

