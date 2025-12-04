Le tournoi Rogers Charity Classic a permis d’amasser un montant record de 26,6 M$ au profit de centaines d’organismes pour enfants de l’Alberta

CALGARY, Alberta, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe du tournoi Rogers Charity Classic a annoncé aujourd’hui que l’édition de cette année a amassé un montant record de 26,6 millions de dollars destinés à des organismes caritatifs œuvrant auprès des enfants en Alberta.

Cette somme porte le total amassé depuis la création du tournoi à 164,3 millions de dollars.

« Rogers est fière de rendre l’Alberta plus forte en soutenant les organismes caritatifs pour enfants grâce au sport, a affirmé Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Cette année, c’est un véritable privilège d’aider encore plus de jeunes de nos communautés grâce à cette collecte de fonds record. »

Rogers a donné en juin le coup d’envoi de la collecte de fonds du tournoi de 2025 en versant un don de 1 million de dollars pour soutenir le programme Rogers Birdies for Kids présenté par AltaLink, le volet caritatif de l’événement venant en aide chaque année à des milliers de jeunes de la province dans des domaines comme le counseling, les sports et le soutien familial. Le programme vient compléter les efforts de financement des organismes caritatifs participant pour contribuer à générer de nouveaux fonds. Chacun des 316 organismes reçoit la totalité des dons amassés en leur nom, en plus de fonds de contrepartie versés par Rogers Charity Classic représentant jusqu’à 50 % des sommes recueillies.

« Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic nous rappelle que la générosité est vraiment au cœur de notre communauté », a déclaré Gary Hart, président et chef de la direction d’AltaLink. Comme commanditaire présentateur de Rogers Birdies for Kids, c’est avec fierté que nous soutenons des centaines d’organismes caritatifs œuvrant auprès de jeunes de l’Alberta. Cela nous touche vraiment de voir l’impact des dons sur les enfants chaque jour et c’est un honneur d’en faire partie. »

L’annonce a été faite au Brown Bagging for Calgary's Kids, l’un des organismes caritatifs bénéficiaires. Dale Turner, vice-président, Produits et Revenus, Rogers, Sean Van Kesteren, directeur général, Rogers Charity Classic et Scott Schreiner, vice-président, Engagement externe, AltaLink étaient accompagnés de Wes Martin, le meilleur Canadien au tournoi Rogers Charity Classic, pour célébrer l’atteinte de l’objectif de la collecte de fonds.

« Le tournoi Rogers Charity Classic rassemble les gens pour aider les enfants à Calgary, et nous bénéficions de son effet chaque jour, a indiqué Bethany Ross, directrice générale, Brown Bagging for Calgary's Kids. De plus, Rogers et les organisateurs du tournoi permettent d’aider des milliers d’enfants à avoir les repas nutritifs nécessaires pour apprendre, jouer et grandir, et leur portée va bien au-delà de notre cuisine : les classes, les familles et les communautés dans toute la ville en profitent également. Nous sommes reconnaissants de participer à un partenariat qui continue d’aider les enfants de façon aussi significative. »

Le tournoi Rogers Charity Classic de 2026 se déroule du 17 au 23 août 2026 au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary.

À propos de Rogers Communications Inc.



Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com/.

À propos du tournoi Rogers Charity Classic

Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic accueille certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary, en Alberta. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, accueille des champions de la PGA qui compétitionnent pour remporter 2,5 millions de dollars américains dans une formule de jeu « partie par coups ». Dirigé par un groupe de mécènes et commandité par Rogers Communications, l’arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présente Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l’événement sur The Golf Channel. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser plus de 164 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs œuvrant auprès de milliers de jeunes de l’Alberta chaque année. Pour en savoir plus, consultez rogerscharityclassic.com (en anglais). Suivez-nous sur Facebook (à https://www.facebook.com/rogerscharityclassic ) et sur X (anciennement Twitter).

