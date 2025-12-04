Restruktūrizuojama AUGA group, AB pasirašė šalis įpareigojančią preliminarią UAB „Baltic Champs“ akcijų pardavimo sutartį

AUGA group, RAB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė), įgyvendindama vieną iš keturių strateginių veiksmų, numatytų Bendrovės restruktūrizavimo plane, 2025 m. gruodžio 4 d. pasirašė šalis įpareigojančią preliminarią sutartį su Latvijos kapitalo Mhitarjans šeimai priklausančia įmone Global Champs, UAB, juridinio asmens kodas 307494558 (toliau – Pirkėjas), dėl 100 % UAB „Baltic Champs“, juridinio asmens kodas 302942064 (toliau – Baltic Champs) akcijų pardavimo (toliau – Sutartis).
Kaip numatyta teismo patvirtintame Bendrovės restruktūrizavimo plane, didžioji dalis lėšų, gautų už Baltic Champs akcijų pardavimą, bus panaudota Bendrovės tiesiogiai valdomos UAB „AWG investment 1“ išleistų privačių obligacijų (emisijos ISIN LT0000409104, bendra nominali vertė – 4 984 000 Eur), kurių užtikrinimui yra įkeista 100% Baltic Champs akcijų (toliau – Obligacijos), išpirkimui.
Atsižvelgiant į Baltic Champs akcijų įkeitimą, Bendrovės restruktūrizavimo planą bei kitas reikšmingas aplinkybes, sandoris bus užbaigtas ir galutinė Baltic Champs akcijų pardavimo sutartis bus sudaryta bei nuosavybės teisė į Baltic Champs akcijas pereis Pirkėjui gavus Obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą ir sutikimą parduoti įkeistą turtą, Bendrovės kreditorių komiteto pritarimą, Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti koncentraciją, Baltic Champs kreditorių sutikimą dėl kontrolės pasikeitimo, Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą dėl žemės įsigijimo bei įvykdytos kitos tokiems sandoriams įprastos išankstinės sąlygos.
Siekiant kuo skubiau ir efektyviau įgyvendinti šias sąlygas, Bendrovė, kartu su UAB „AWG investment 1“, nedelsiant kreipsis į Obligacijų savininkų patikėtinį su prašymu sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame bus siekiama gauti sutikimą parduoti įkeistą turtą.
Baltic Champs akcijų pardavimo kaina bus apskaičiuota pagal Sutartyje įtvirtintą formulę atitinkančią Bendrovės restruktūrizavimo planą. Formulėje numatyta Baltic Champs akcijų kaina bus didesnė nei suma reikalinga pilnai ir tinkamai išpirkti Obligacijas ir sumokėti priskaičiuotas bei nesumokėtas palūkanas Obligacijų savininkams.
Šis žingsnis ne tik sumažins Bendrovės grupės (toliau – Grupė) finansinius įsipareigojimus 4 984 000 EUR suma, bet ir padengs iki sandorio užbaigimo sukauptas ir nesumokėtas palūkanas. Kadangi galutinė Baltic Champs akcijų pardavimo kaina bus nustatyta sandorio užbaigimo metu, sprendimas dėl likusios kainos dalies panaudojimo bus priimtas vėliau. Visa tai leis sutaupyti palūkanų sąnaudas Grupės mastu, kadangi šiai emisijai taikoma aukšta 14% metinių palūkanų norma. Šio sandorio įgyvendinimas turės dvigubą teigiamą poveikį - tiek Bendrovės ir jos Grupės finansiniams srautams, tiek ir sumažėjusiam bendram skolos lygiui ir tiesiogiai prisidės prie pagrindinio restruktūrizavimo tikslo – užtikrinti Grupės veiklos tęstinumą, atkurti visų Grupės įmonių mokumą, sumažinti finansinę naštą ir įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams.
AUGA group, RAB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340