Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 - Investeringsforeningen BankInvest

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Investeringsforeningen BankInvest er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2025

(kr. pr. bevis) 2024

(kr. pr. bevis) Bæredygtige Klimaobligationer A DK0062265666 3,70 3,10 Danske Aktier A DK0016060346 2,90 5,70 Danske Aktier Indeks A DK0061532322 3,00 3,10 Emerging Markets Aktier A DK0060516854 8,60 0 Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 11,50 0 Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 2,30 0 Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 3,00 3,00 Europæiske Aktier A DK0062500179 8,60 2,10 Globale Aktier A DK0061271426 9,20 19,50 Globale Aktier Indeks KL DK0061133709 7,30 16,90 Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A DK0061409711 5,00 6,10 Globale Obligationer A DK0061295870 0 0 Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 8,80 10,70 Korte Danske Obligationer A DK0016109614 2,20 1,70 Korte HY Obligationer A DK0061066255 10,30 0 Lange Danske Obligationer A DK0016109531 2,10 0 Mellemlange Danske Obligationer A DK0015908719 0 0 USA Aktier Indeks A DK0061279163 4,10 10,40 Value Globale Aktier Brandes A DK0060978716 18,40 16,50 Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 13,90 0 Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 3,00 0 Europæisk Forsvar og Fremsyn KL DK0064193726 0 0

Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

