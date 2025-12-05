Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 - Investeringsforeningen BankInvest

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Investeringsforeningen BankInvest er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.

Investeringsforeningen BankInvestISIN2025
(kr. pr. bevis)		2024
(kr. pr. bevis)
Bæredygtige Klimaobligationer ADK00622656663,703,10
Danske Aktier ADK00160603462,905,70
Danske Aktier Indeks ADK00615323223,003,10
Emerging Markets Aktier ADK00605168548,600
Emerging Markets Korte Obligationer ADK006154093711,500
Emerging Markets Obligationer ADK00161128322,300
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta ADK00600120373,003,00
Europæiske Aktier ADK00625001798,602,10
Globale Aktier ADK00612714269,2019,50
Globale Aktier Indeks KLDK00611337097,3016,90
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle ADK00614097115,006,10
Globale Obligationer ADK006129587000
Højt Udbytte Aktier ADK00602935388,8010,70
Korte Danske Obligationer ADK00161096142,201,70
Korte HY Obligationer ADK006106625510,300
Lange Danske Obligationer ADK00161095312,100
Mellemlange Danske Obligationer ADK001590871900
USA Aktier Indeks ADK00612791634,1010,40
Value Globale Aktier Brandes ADK006097871618,4016,50
Virksomhedsobligationer HY ADK006046142413,900
Virksomhedsobligationer IG ADK00102968133,000
Europæisk Forsvar og Fremsyn KLDK006419372600

Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


