JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Declaración de dividendos

DUBLÍN, Irlanda, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV
  
RE: Dividendos
   
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 11 de diciembre de 2025, con fecha de registro al 12 de diciembre de 2025 y fecha de pago al 8 de enero de 2026:
   
   
Descripción de clase de acciónISINTarifa por acción
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6Q910.333900
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)IE00BJLTWS020.283100
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6G930.292000
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)IE00BD9MMG790.376200
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)IE00BD9MMC320.271100
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE0003UVYC200.157400
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE000U5MJOZ60.132000
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE000U9J8HX90.210400
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)IE00BL0BMX650.133700
   
   
Preguntas:  
   
Matheson  
  Teléfono: +353 1 232 2000
   

