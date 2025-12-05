Finanskalender 2026 for

ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 70 - 2025

Til Nasdaq Copenhagen

5. december 2025

Finanskalender for 2026

Følgende større begivenheder finder sted i vores finanskalender 2026:

Stilleperiode før 4. kvartal 21. december 2025 - 4. februar 2026

Årsrapport for 2025 4. februar 2026

Sidste frist for aktionærerne til at stille forslag til

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling 3. marts 2026

Ordinær generalforsamling 15. april 2026

Udbytte for 2025 til rådighed for aktionærerne 20. april 2026

Stilleperiode før 1. kvartal 4. april - 19. maj 2026

Regnskabsmeddelelse for første kvartal 2026 19. maj 2026

Stilleperiode før 2. kvartal 5. juli - 19. august 2026

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2026 19. august 2026

Stilleperiode før 3. kvartal 11. oktober - 25. november 2026

Regnskabsmeddelelse for første ni måneder 2026 25. november 2026

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil