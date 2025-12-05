Finanskalender 2026 for
ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 70 - 2025
5. december 2025
Finanskalender for 2026
Følgende større begivenheder finder sted i vores finanskalender 2026:
Stilleperiode før 4. kvartal 21. december 2025 - 4. februar 2026
Årsrapport for 2025 4. februar 2026
Sidste frist for aktionærerne til at stille forslag til
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling 3. marts 2026
Ordinær generalforsamling 15. april 2026
Udbytte for 2025 til rådighed for aktionærerne 20. april 2026
Stilleperiode før 1. kvartal 4. april - 19. maj 2026
Regnskabsmeddelelse for første kvartal 2026 19. maj 2026
Stilleperiode før 2. kvartal 5. juli - 19. august 2026
Regnskabsmeddelelse for første halvår 2026 19. august 2026
Stilleperiode før 3. kvartal 11. oktober - 25. november 2026
Regnskabsmeddelelse for første ni måneder 2026 25. november 2026
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00
