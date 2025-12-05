Finanskalender for 2026

Finanskalender 2026 for
ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 70 - 2025
Til Nasdaq Copenhagen        

5. december 2025

Finanskalender for 2026

Følgende større begivenheder finder sted i vores finanskalender 2026:

Stilleperiode før 4. kvartal        21. december 2025 - 4. februar 2026
Årsrapport for 2025                  4. februar 2026

Sidste frist for aktionærerne til at stille forslag til
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling        3. marts 2026

Ordinær generalforsamling        15. april 2026

Udbytte for 2025 til rådighed for aktionærerne        20. april 2026

Stilleperiode før 1. kvartal                                        4. april - 19. maj 2026
Regnskabsmeddelelse for første kvartal 2026        19. maj 2026

Stilleperiode før 2. kvartal                                       5. juli - 19. august 2026
Regnskabsmeddelelse for første halvår 2026        19. august 2026

Stilleperiode før 3. kvartal                                               11. oktober - 25. november 2026
Regnskabsmeddelelse for første ni måneder 2026        25. november 2026

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00

