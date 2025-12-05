Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 29 0917

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 38 0215RIKS 29 0917
Greiðslu-og uppgjörsdagur 10.12.202510.12.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 3804.107
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 102,105/6,240101,181/3,160
Fjöldi innsendra tilboða 414
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 4804.307
Fjöldi samþykktra tilboða 312
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 312
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 102,105/6,240101,181/3,160
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 102,570/6,190101,252/3,140
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 102,105/6,240101,181/3,160
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 102,341/6,220101,222/3,148
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 102,570/6,190101,252/3,140
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 101,850/6,270101,150/3,169
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 102,239/6,230101,219/3,149
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,261,05

Recommended Reading