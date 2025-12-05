|Flokkur
|RIKB 38 0215
|RIKS 29 0917
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|10.12.2025
|10.12.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|380
|4.107
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,105
|/
|6,240
|101,181
|/
|3,160
|Fjöldi innsendra tilboða
|4
|14
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|480
|4.307
|Fjöldi samþykktra tilboða
|3
|12
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|3
|12
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|102,105
|/
|6,240
|101,181
|/
|3,160
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|102,570
|/
|6,190
|101,252
|/
|3,140
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|102,105
|/
|6,240
|101,181
|/
|3,160
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,341
|/
|6,220
|101,222
|/
|3,148
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,570
|/
|6,190
|101,252
|/
|3,140
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,850
|/
|6,270
|101,150
|/
|3,169
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,239
|/
|6,230
|101,219
|/
|3,149
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,26
|1,05
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 29 0917
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
